Daniel Rosemann über «Masked Singer»: ,Konnte der Versuchung widerstehen'

Interview

Vor dem Start der zweiten Staffel von «The Masked Singer» haben wir im Doppel-Interview mit Moderator Matthias Opdenhövel und ProSieben-Chef Daniel Rosemann gesprochen. Was Rosemann zu einer dritten Staffel der Musikshow sagt und warum er die Folgen-Anzahl in diesem Jahr nicht erhöht hat...

Zur Person: Matthias Opdenhövel Matthias Opdenhövel wurde 1970 in Detmold geboren und erlangte vor allem als Moderator von «Schlag den Raab» und verschiedener «TV total»-Events größere Bekanntheit. 2011 kam er zur «Sportschau», die er bis heute regelmäßig im Ersten präsentiert. Sein Comeback zu ProSieben feierte Opdenhövel schließlich im vergangenen Jahr mit «The Masked Singer» und «Die Liveshow bei dir zuhause».

Zur Person: Daniel Rosemann Daniel Rosemann ist seit März 2016 ProSieben-Chef, vorher war der heute 39-Jährige von 2008 an als Leitender Redakteur Show & Unterhaltung für den Sender tätig. In seinen Verantwortungsbereich fielen damit unter anderem die Raab-Shows. Bevor Rosemann zu ProSieben kam, arbeitete er für verschiedene Produktionsfirmen und für RTL. Abseits vom Fernsehen ist Rosemann ausgebildeter Organist und hat auch die offizielle Organistenprüfung abgelegt.

„Ich habe schon während Staffel eins von einem Fan ein gehäkeltes Monsterchen geschenkt bekommen. Das war so niedlich, das habe ich ProSieben gezeigt und die haben gesagt: ,Leute, wir müssen Plüschtiere machen!‘ Auch wenn wir jetzt in Staffel zwei sind, finde ich es gut, dass wir das Monsterchen als ,Figur der Herzen‘ weiterhin dabei haben. Und ich kann versichern: Sowohl das gestrickte als auch das fabrizierte Monsterchen verstehen sich bei mir zu Hause auf dem Bett sehr gut!“„Eben! Und darum sind wir da eigentlich auch ganz entspannt. Wir wissen, dass wir in einem ganzen anderen Umfeld unterwegs sind als in Staffel eins, glauben aber trotzdem selbstbewusst sagen zu können, dass sich viele Leute auf Staffel zwei freuen. Dass man die Zahlen der ersten Staffel toppt, wäre glaube ich illusorisch anzunehmen. Wir wollen eine schöne zweite Staffel machen, hoffen, dass die Leute unter der Woche wieder mitfiebern und mitdiskutierten. Wenn es wieder so ein ,talk of the town‘ wird wie in Staffel eins, haben wir alle einen guten Job gemacht.“„Man tritt natürlich immer an mit dem Ansporn, noch besser zu werden. Die erste Staffel von «The Masked Singer» ist unglaublich durch die Decke gegangen. Wenn wir auf diesem Niveau weiter unterwegs sind, werde ich am Morgen nach der Show mit einem Tränchen in den Augen aufwachen!“„Das ist in meinen Augen kaum zu beantworten. Wir achten nachwievor darauf, dass die Menschen in Deutschland in dem Moment, die dem die Maske fällt, sofort wissen, wer es ist. Ich finde, dass wir in der ersten Staffel sehr oft mit hoher Prominenz gepunktet haben - und genau das kann ich auch für diese Staffel wieder versprechen.“„Der Grund ist ein ganz handwerklicher. Wir haben uns angeschaut, wie lange die jeweiligen Teile der Sendung brauchen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir zu viel Zeit für vier Personen brauchen und in den Rate-Situationen schlicht etwas zu lang sind. Dramaturgisch war es aus unserer Sicht daher besser, auf drei Personen zu gehen.“„Die Suche nach einem Sendeplatz war in der Tat nicht ganz unkompliziert, weil für mich im Sommer noch die Europameisterschaft ansteht. Aber ich glaube, dass wir mit dem Frühjahr eine super Lösung gefunden haben. Es war auch klar, dass der Sendeplatz nach dem Erfolg der ersten Staffel im Hochsommer in einen etwas prominenteren Slot rutschen würde. Wir haben unsere Terminkalender nebeneinandergelegt und dabei kam dann der Dienstag raus, mit dem wir jetzt auch sehr glücklich sind.“„Wir haben den Dienstag im vergangenen Jahr ganzjährig mit Erstausstrahlungen bespielt, auch «Joko und Klass gegen ProSieben» zeigen wir dienstags. Den Donnerstag und Samstag gab es bei ProSieben schon immer als Show-Tage, seit letztem Jahr haben wir eben auch den Dienstag als Tag mit Eigenproduktionen. Und das bleibt auch so.“„Diese Versuchung hatte ich definitiv, aber ja, ich konnte Ihr widerstehen! Wenn man so einen Erfolg hat, stellt man sich natürlich vor, wie es wäre, wenn die Show zehn oder zwölf Wochen laufen würde. Ich glaube aber, dass mich mein inhaltliches Herz oder mein inhaltlicher Bauch da Gott sei Dank gebremst haben. Meiner Meinung nach ist «The Masked Singer» genau in dieser Portionierung richtig und erfolgreich. Wir wollen noch sehr viele Jahre etwas von diesem schönen Erfolg haben und die Leute freuen auf etwas immer deutlich mehr, wenn es rar ist.“„Wir sind in lockeren Gesprächen. Aber dieses Jahr ist bei mir sehr voll. Wenn ich eine Idee super finde und davon begeistert bin, kann das durchaus etwas werden. Ich muss aber nicht auf Teufel komm raus vier Shows in der Woche machen..."„Aus dem Erfolg der ersten Staffel heraus würde ich sogar sagen, dass es noch eine vierte Staffel geben wird! Ich kann mir das noch lange weiter vorstellen, ich möchte noch viele weitere Jahre «The Masked Singer» haben und glaube an das Team hinter der Sendung. Eine dritte, vierte Staffel? Von mir aus wirklich gerne!“