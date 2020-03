Sat.1 holt Winkhaus als «Dinner Party»-Host

TV-News

Bereits im November vergangenen Jahres führte sie durch zwei Sendungen und ist zukünftig im Wechsel mit Simon Beeck zu sehen.

Das Sat.1-Nacht-Formatbekommt eine neue Moderatorin. Die Sendung, die in der Regel in der Nacht auf Mittwoch um 0.15 Uhr gesendet wird und im Rahmen der Drittsendeverpflichtung ins Programm kommt, hat Sarah Valentina Winkhaus als neue Interviewerin präsentiert. Winkhaus wird sich künftig mit dem bisherigen Host der Sendung, Simon Beeck, abwechseln. „Ich freue mich sehr, jetzt regelmäßig Gastgeberin der «Dinner Party» zu sein“, betont Sarah Valentina Winkhaus.„Mein Ziel ist, jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch zu führen. Die einzigartige gemütliche Atmosphäre des Studios hilft schon dabei. Ich würde hier am liebsten einziehen. Und meinen Gästen möchte ich das Gefühl geben, mit mir eine schöne Stunde Zeit zu verbringen. Ich führe meine Interviews sehr intuitiv und will stets den Menschen hinter dem prominenten Namen kennenlernen.“Ihren ersten Auftritt in diesem Jahr wird Winkhaus in der Folge vom 17. März haben. Schon Ende 2019 war sie zwei Mal in dem Format zu sehen, damals als Vertretung für Beeck. Beeck ist seit Januar 2019 fester Moderator der Produktion. Produzent ist die Good Times Fernsehproduktion.