Zusätzlich zu «Krass Schule»: RTLZWEI plant Ableger unter Palmen

TV-News

Der Privatsender RTLZWEI arbeitet an einem Ableger für die kürzlich zurückgekehrte Daily «Krass Schule».

Es tut sich was im-Kosmos: Nicht nur, dass das RTLZWEI-Nachmittagsformat kürzlich mit neuen Folgen zurück auf die Mattscheibe gekommen ist – der Privatsender hat sich Ende Februar zudem den Titel für ein Ablegerformat schützen lassen. In der jüngsten 'Titelschutz-Anzeiger'-Ausgabe tauchte der Titelauf. Laut 'DWDL' befindet sich der Ableger von «Krass Schule» aktuell jedoch noch in der Entwicklungsphase, weshalb weitere Details zum Format noch nicht spruchreif sind.Es ist nicht der erste Versuch von RTLZWEI , im Fahrwasser von «Krass Schule – Die jungen Lehrer» ein weiteres Format zu etablieren: Im Juni 2019 startete RTLZWEI am Nachmittag «Krass Abschlussklasse», das im direkten Programmumfeld von «Krass Schule» ausgestrahlt wurde. Doch «Krass Abschlussklasse» fand keinen Anklang: Beim Gesamtpublikum dümpelte die Sendung zwischen 0,8 und 1,9 Prozent vor sich hin, bei den Umworbenen wurden zumeist Quoten im dürftigen Korridor von 2,6 bis 3,6 Prozent Marktanteil eingefahren.Es gab zwar Ausreißer nach oben (zwei der 15 Folgen landeten über dem Senderschnitt), dennoch steht nicht gerade eine Fortsetzung zu erwarten. «Krass Schule» läuft derzeit schon ein gutes Stück besser und pendelt zumeist im akzeptablen bis guten Bereich. Mit saustarken 9,3 Prozent Marktanteil gab es aber schon einen Ausreißer nach oben und mit mauen 4,0 Prozent zuletzt einen Ausreißer nach unten.