Disney Channel schrammt nur haarscharf an eigenem Rekord vorbei

TV-Markt

Die Zahlen des Monats: Schwacher Monat Februar für Sportsender Sport1. Außerdem: Kabel Eins Doku schlägt sich sehr achtbar.

bejubelt nach eigenen Angaben den stärksten Februar seit Senderstart. Der Best-Ager-Kanal von ProSiebenSat.1 kam im zweiten Monat des Jahres 2020 auf 1,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Gesamt holte der Sat.1-Bruder auf 1,8 Prozent. Somit legte man bei allen – und die sind für einen Sender, der eher eine ältere Zuschauerschaft ansprechen will, wichtig um ein Zehntel zu. Ein etwas anderes Bild ergibt sich auch beiund. Der Frauensender blieb im Vergleich zum Vormonat mit 1,3 Prozent bei den Jungen unverändert, während der Männersender im Monat ohne Football-Live-Übertragung leicht um ein Zehntel auf 1,5 Prozent Monatsmarktanteil bei den Umworbenen abgab.läuft im Februar wieder zur Höchstform auf und steigert sich auf hervorragende 1,0 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Vormonat gewann man somit zwei Zehntel. Von den kleineren Free-TV-Sendern gab es sonst kaum Sender, die in ähnlichem Maße zulegten. Ebenfalls über einen Zuwachs von zwei Zehnteln freuen durfte sich RTLs Brudersender, der im Februar wieder den Sprung über zwei Prozent schaffte und im Schnitt bei 2,1 Prozent landete. Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erzielte der Free-TV-Sender einen Marktanteil von 1,7 Prozent.erreichte einen Monatsmarktanteil 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Beim neuen Sender, dem Schwestersender von VOX , der mit 0,2 Prozent stabil blieb, durfte sich «Rizzoli & Isles» über einen neuen Bestwert freuen: Am 17. Februar erreichte die Krimi-Serie 180.000 Zuschauer ab drei Jahren.: Sportsenderschloss den Februar mit 0,5 Prozent Marktanteil bei Allen ab – gegenüber dem Februar 2019 verlor der Spartensender somit ein Zehntel. Bei den 14- bis 49-Jährigen gingen ebenfalls Marktanteile verloren. Das Minus betrug hier sogar 0,2 Prozentpunkte, die Quote pendelte sich bei 0,5 Prozent ein.: Kindersendererlangte im Februar einen durchschnittlichen Marktanteil von 20,7 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen (im relevanten Zeitraum zwischen 06.00 bis 20.15 Uhr) und konnte sich damit erneut vor der Konkurrenz platzieren. Der Kinderkanalkam auf 17,0 Prozent,holte 6,3 Prozent und dererreichte 14,8 Prozent. Der Disney Channel blieb mit diesem starken Wert somit nur knapp unter der eigenen Bestmarke. Am 22. Februar erreichte der Disney Channel dank der erfolgreichen „«Miraculous»-Tag“-Sonderprogrammierung sagenhafte 24,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen und den dritthöchsten Marktanteil seit seinem Launch. In der gleichen Zielgruppe erzielte der Thementag außerdem die zweithöchste Tages-Durchschnittsreichweite der Disney Channel-Daytime seit Sendestart.: Kaum Veränderungen gab es übrigens bei den digitalen ZDF-Spartensendern.undkamen auf 2,9 und 1,4 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern. Erstgenannter Sender legte somit um 0,1 Prozentpunkte zu, während der zweitgenannte Sender im gleichen Umfang Verluste verzeichnete. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb ZDFinfomit 1,6 Prozent unverändert, während die einstige Jan-Böhmermann-Heimat ein Zehntel auf 1,8 Prozent dazu gewann.