sixx lässt den «Welpentrainer» in Staffel drei wieder los

TV-News

Die neuen Folgen sollen Ende April beim Mädels-Sender starten.

Bis zu 3,0 Prozent Marktanteil, erzielt im April 2019, holten die im vergangenen Jahr ausgestrahlten Episoden der sixx-Eigenproduktion. Der Frauensender zeigte 2019 zwei Staffeln des Formats, in den meisten Fällen sonntags, teils aber auch an Feiertagen. Für das Frühjahr hat die Senderin nun neue Episoden angekündigt. Laut Vermarkter Seven One Media werden ab dem 26. April 2020 immer sonntags um 19.15 Uhr neue Episoden zu sehen sein.Konzept und Inhalt bleiben unberührt: Welpentrainer André Vogt beweist auch diesmal sein Können und begrüßt die neuen Welpen in seiner Hunde-Kita. Er bereitet die kleinen Vierbeiner auf das Zusammenleben in ihren neuen Familien vor – und das durchaus erfolgreich.Eingebettet wird «Der Welpentrainer» somit in das sixx-Hunde-Line-Up am Sonntag, das jetzt schon aus diversen US-Formaten mit Hundecoach Cesar Millan und Tierarzt Noel Fitzpatrick (als «Der Super-Doc») besteht.