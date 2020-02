Mitfiebern bei Sky: Findet «The Good Doctor» Freddie Highmore endlich seine Liebe?

Sponsored Informerical Article

Serienlexikon

27. Februar 2020, 09:00 Uhr

Bei Sky und Sky Ticket startet im März der zweite Teil der dritten Staffel der Medical-Serie von «Dr. House»-Schöpfer David Shore.

Sie ist ausgezeichnet mit Preisen unter anderem beim Monte-Carlo Television Festival: Sie erreichte beim Free-TV-Start in Deutschland beim Sender VOX bis zu 13,6 Prozent Marktanteil (Sehbeteiligung gesamt: 2,70 Millionen). Wie die Geschichte bei «The Good Doctor» weitergeht und ob Chirurg Shaun (Freddie Highmore) nun seine Liebe findet, werden die Geschichten des zweiten Teils der dritten Staffel zeigen. Sky bietet die ganz frischen Episoden ab dem 10. März an. Sie sind über Sky1 oder auch über Sky Ticket verfügbar. Bis dahin können Fans, die die Serie noch entdecken wollen, sich das bisherige Geschehen der hochgelobten Serie vergegenwärtigen.In Staffel drei kommt Shaun schon immer besser mit seinem Beruf zurecht. Highmore spielt mit der Figur Shaun bekanntlich einen Mediziner mit autistischen Zügen. Obwohl es zwischen ihm und seiner Kollegin Carly (Jasika Nicole) funkt, lässt er sich nur widerwillig auf ein Date ein. Gelingt es Carly, den Arzt von seiner Beziehungsangst zu kurieren? Im OP wagt Shaun indes eine riskante Operationsmethode, die noch nicht ausreichend getestet wurde - was ernste Konsequenzen für den jungen Chirurgen haben könnte.Für den anspruchsvollen Part des autistischen Chirurgen las sich Schauspieler Highmore genau in die medizinische Fachliteratur ein und ließ sich am Set ständig von einem Experten beraten. "Wir alle spürten die große Verantwortung, Autismus so authentisch wie möglich darzustellen", sagt er. Die Serienmacher lassen immer wieder komplexe Grafiken und digitale Einblendungen im Szenenbild aufpoppen, um die ganz spezielle Gedankenwelt eines Menschen mit Inselbegabung und Autismus begreifbar zu machen.“Die Serienmacher, das sind im US-TV bekannte Leute – unter anderem steht David Shore hinter dem Format. Shore schuf die wohl populärste US-Krankenhaus-Sendung der jüngeren Vergangenheit, «Dr. House».