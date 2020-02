Der darf das weiterhin: RTL kündigt neue Staffel «Darf er das?» an

TV-News

Die Comedyshow mit Chris Tall geht voraussichtlich noch dieses Jahr in ihre mittlerweile vierte Staffel.

Chris Tall hat es sich am späten Freitagabend bequem gemacht: Der Komiker fuhr zuletzt im Anschluss an die großen RTL-Freitagsshows erfreuliche Zahlen ein – besonders stark lief es vergangene Woche im Anschluss an den Staffelauftakt von «Let's Dance»:erreichte sehr tolle 1,90 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 1,02 Millionen Umworbene. Auf der Welle der daraus resultierten 12,5 Prozent Marktanteil insgesamt und der überaus beeindruckenden 22,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überrascht es wohl überhaupt nicht, dass «Darf er das?» weitergeht.Wie RTL bekannt gegeben hat, wird die Comedyshow mit Chris Tall eine vierte Staffel erhalten. Anvisiert ist eine Ausstrahlung noch im Herbst dieses Jahres. Das Format experimentierte zuletzt mit einer neuen Werbeform , was in den sozialen Netzwerken für leichte Irritation sorgte, aber dem Werbetreibenden somit auch die erhoffte Aufmerksamkeit einbrachte.Ein häufiger Gast bei Chris Tall war sein Comedy-Kollege Oliver Pocher, der sich in der Show unter anderem schon durch einen Escape Room kämpfte und zuletzt wieder einmal seinen Beef mit dem Wendler fortführte. Diesem langen Zwist setzt RTL aber bald in einer Wettkampfshow ein Ende: Kurzfristig kündigte RTL ein Duell Pocher vs. Wendler an, das sich wahrlich nicht über einen Mangel an Gratispromo in der Presse beklagen darf ( mehr dazu ).