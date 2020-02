«Friends»-Reunion eröffnet HBO Max

US-Fernsehen

Der ehemalige Cast kommt für ein Special nochmals zusammen.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Im Jahr 2020 wird der komplette ehemalige Cast der Serienochmals zusammen kommen, um eine improvisierte Sonderfolge ihrer Serie aufzuzeichnen. Das Unternehmen WarnerMedia hat dies am Wochenende offiziell bestätigt. Um alle Darsteller, also Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und Matthew Perry, zusammenzukriegen, soll Warner jedem einzelnen um die 2,5 Millionen US-Dollar Gage bezahlen.Warum der Aufwand? Die neue «Friends»-Folge soll Zugpferd für den im Mai geplanten Start des neuen Streamingdienstes HBO Max werden. Sie wird demnach im Mai veröffentlicht. HBO Max hat auch alle 236 Folgen der Serie erworben und wird diese in Amerika exklusiv streamen dürfen.Und in Deutschland? Hier ist HBO Partner von Sky Deutschland, entsprechend wird die Marke HBO Max hierzulande nicht eingeführt. Stattdessen wird Warner die HBO-Max-Eigenproduktionen teils an Sky, teils aber auch einzeln vermarkten dürfen.