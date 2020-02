medienfreunde: Vanessa Eckart & Paul Brusa

Interview

Sie sind die Neuen in «Die Rosenheim-Cops»: Vanessa Eckart & Paul Brusa. Quotenmeter.de verraten sie, welche Shows sie vermissen und welche Filme sie lieben.

Vanessa Eckart

Der Zeichentrickfilm «Das Letzte Einhorn» von 1982. Der ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen.«Prinzessin Fantaghiro»„Hassen“ ist ein großes Wort, aber ich glaube, ich laufe mit meiner Liebe für «Dawson‘s Creek», oft konträr.Ich konnte den Hype um «Game of Thrones», circa ab der 4. Staffel, nicht mehr ganz nachvollziehen.Tatsächlich habe ich vor kurzem mit Freunden über «RuckZuck» gesprochen. Die Show hat Spaß gemacht. «Wetten Dass ..?», aber nur mit Thomas Gottschalk. Und für meinen Bruder: «Firefly». Die Serie wurde bereits nach einer Staffel abgesetzt und soll großartig sein. Die steht noch auf meiner Liste.«Der Dunkle Turm» von Stephen King), «Friends», «Der Herr der Ringe»… um eine verpasste Chance nachzuholen als Kandidatin bei der «Mini-Playbackshow».Was heißt niemals zutrauen? Man wächst ja an seinen Aufgaben ;) Aber vor guter Show-Moderation habe ich echt Respekt. Mit einer natürlichen Souveränität Menschen durch einen Abend geleiten, dabei unterhalten und alles im Griff zu haben, finde ich beeindruckend.Ich liebe dieses Format :) Keine einfache Frage, da es so viele spannende Kombinationen gibt, aber ich denke, ich würde Shirin David und Olli Schulz gemeinsam nach Wien schicken. Zwei konträre, interessante Charaktere, die sich bestimmt was zu sagen hätten.Musikvideos und Reportagen… bin ich an der frischen Luft.… ab dem 18. Februar 2020 startet die aktuelle Staffel der «Rosenheim Cops», mit mir als neue Hauptkommissarin Eva Winter.