Neue NBC-Sitcom «Indebted» muss Federn lassen

US-Quoten

Keine guten Aussichten für die kommenden Wochen: Die neue NBC-Serie «Indebted» erreicht schon in Woche 2 nicht mal mehr zwei Millionen Zuseher.

Die neue NBC-Sitcomhat in Woche zwei einige Zuschauer verloren, die Reichweite fiel unter die Zwei-Millionenmarke. Insgesamt waren nur noch 1,53 Millionen Amerikaner für die neue Serie zugegen, das Rating in der werberelevanten Zielgruppe fiel binnen Wochenfrist von 0,4 auf 0,3 Prozent.eröffnete die Primetime mit einer Quote von 0,6 Prozent.hielt sich bei 0,5 Prozent,verlor 0,1 Prozentpunkte und lag nun bei 0,4 Prozent. Leicht bergauf ging es dagegen für, die Krimiserie steigerte ihr Rating von 0,6 auf 0,7 Prozent.Das in der vergangene Woche schon schwach gestartete «Riverdale»-Spin-Offhat bei The CW mit der zweiten Folge lediglich 0,1 Prozent als Rating gehabt, zum Auftakt war immerhin noch das Doppelte drin. 0,56 Millionen Zuschauer waren zugegen, nur geringfügig mehr waren es vor einer Woche.blieb stabil bei 0,2 Prozent, auf 0,62 Millionen kletterte die absolute Sehbeteiligung.Jeweils 0,1 Prozentpunkte mussten die FOX-Formate(0,6 Prozent),(0,5 Prozent) sowie(0,5 Prozent) abgeben.undlagen bei den Umworbenen mit je ein Prozent gleichauf, ABC und CBS teilten sich somit den Sieg bei den 18- bis 49-Jährigen.