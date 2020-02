Multi-Lizenzdeal: NBCU-Sender bekommen mehr Serienware

TV-News

Der neue Vertrag wird somit unter anderem Sky-Kunden zugute kommen.

„ Dass wir mit diesem Lizenzdeal unsere ausgezeichnete Partnerschaft mit eOne fortsetzen, freut uns sehr. Der Vertrag umfasst mit «Deputy», «Upright», «Nurses» und «Burden of Truth» vier hochwertige TV-Premieren, die perfekt zu unseren Sendermarken passen: Maßgeschneiderte und exklusive Inhalte, die unterhaltsam, inspirierend, spannend und berührend sind.



” Karin Schrader, Vice President Programming & Acquisitions, NBCUniversal International Networks Deutschland

Die Firma NBCUniversal International Networks Deutschland lizensiert von eOne die Pay-TV-Rechte für einige Serien in Deutschland. Zu den NBCU-Sendern (unter anderem 13th Street und Universal TV) kommen demnächst also Serien wieund«Deputy» wird gleich der erste Serienneustart sein. Er ist für April 2020 geplant, ein genaues Datum bei 13th Street steht noch aus. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit NBCU bei diesem bedeutenden Deal im deutschsprachigen Europa, der in den kommenden Monaten vier vielfältige und brillante Serien auf ihre Kanäle bringen wird", sagt Dan Gopal, Executive Vice President, Sales - EMEA. „Im Rahmen unserer langjährigen Geschäftsbeziehung mit NBCU haben wir bereits bei einer Reihe von TV-Serien in ganz Europa erfolgreich zusammengearbeitet, und wir können es kaum erwarten, das Serienpaket beginnend mit «Deputy» im April gemeinsam auf den Markt zu bringen.“«Deputy» startete jüngst beim US-Sender FOX und stammt von Regisseur und Executive Producer David Ayer. Stephen Dorff («True Detective») übernimmt darin die Hauptrolle als raubeiniger Polizist, der in der modernen Cop-Serie unverhofft zum Chef des Los Angeles County Sheriff’s Department wird.Der renommierte Darsteller Tim Minchin und die aufstrebende Jungschauspielerin Milly Alcock spielen die Hauptrollen in «Upright», einer schwarzhumorigen und bewegenden Dramaserie über die ungewöhnliche Freundschaft zweier Außenseiter, die durch Zufall mitten in der australischen Wüste aufeinandertreffen. Die Serie startete in Australien als die von Showcase höchstbewertete Premiere des Jahres 2019.Mit Tiera Skovbye («Riverdale») in der Hauptrolle ist «Nurses» eine moderne Krankenhausserie, die ein talentiertes und überzeugendes Ensemble vereint. Nach NBCU-Angaben Nummer eins der kanadischen Fiktion-Serien bei jungen Frauen der letzten vier Jahre verzeichnete die Coming-of-Age-Serie im globalen Ranking eine äußerst erfolgreiche Premiere.Und was ist «Burden of Truth»? Das Justizdrama mit Kristin Kreuk («Smallville») handelt von einer Großstadtanwältin, die in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt, um einen scheinbar einfachen Rechtsfall zu übernehmen. Doch dann findet sich die engagierte Anwältin in einem erbitterten Kampf um Gerechtigkeit wieder. Die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG – Sky und NBCU gehören zu Comcast.