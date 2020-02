John Corbett kommt zu «Rebel»

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «My Big Fat Greek Wedding» und «Sex and the City» ist im ABC-Piloten zu sehen.

Das Network ABC erweitert das Schauspieler-Ensemble bei der neuen Serie «Rebel», von der man einen Piloten bestellte. Nachdem zunächst Katey Sagal unterschrieb, heuerte man nun John Corbett an. Dieser war unter anderem in Serien wie «Northern Exposure», «Sex & Drugs & Rock & Roll» sowie «The United States of Tara» zu sehen. Zu seinen weiteren Hits gehören «My Big Fat Greek Wedding» und «Sex and the City».Krista Vernoff, Showrunnerin von «Grey’s Anatomy», schreibt das Drehbuch der neuen Serie. ABC Studios und Sony Pictures Television produzieren den Stoff, der von dem Leben der Erin Brockovich inspiriert ist. Im Mittelpunkt der Serie steht Annie „Rebel“ Bello, eine Anwältin ohne juristischen Abschluss. Sie wird als kämpferische, aber auch unordentliche und furchtlose Frau beschrieben.Corbett wird in der Serie als Grady Bello auftreten. Er verkörpert einen charmanten Tausendsassa, der nie aus seinem Bösewicht-Aussehen herausgewachsen ist. Grady teilt sich eine adoptierte Teenager-Tochter mit seiner Frau Rebel. Grady war bereits Rebels dritter Ehemann.