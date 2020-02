VOX ersetzt «Richtig (v)erzogen»

TV-News

Nach sehr schwachen Quoten in dieser Woche, kehrt «Goodbye Deutschland» schneller als erwartet zurück.

Ein spontanes Comeback beim TV-Sender VOX feiert die Doku-Reihe, wenn auch nur mit Re-Runs. Schon ab kommendem Montag, also dem 17. Februar, läuft die Sendung wieder um 22.20 Uhr. Sie ersetzt somit zwei eigentlich geplante Wiederholungen der Doku-ProduktionDer Grund sind sehr niedrige Quoten. «Richtig (v)erzogen» hatte in dieser Woche mit gerade einmal 4,2 sowie 2,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen enttäuscht. Als Lead-In war eine neue Ausgabe von «Wir sind klein und ihr seid alt» auf viel stärkere 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe gekommen.Durch die Programmänderung kommt es nachts bei VOX zu minimalen Zeitverschiebungen. So starten die «VOX Nachrichten» am Montag kommender Woche erst um 0.20 Uhr, die «Medical Detectives»-Schiene beginnt um 0.40 Uhr.