Überraschende Programmierung: «Genial Daneben» verlässt im Frühjahr den Fun Freitag

TV-News

Stattdessen will Sat.1 die Show künftig von einer sonntäglichen Musikcasting-Show profitieren lassen.

Quoten Quickie «Was für ein Jahr» Bestwert: 9,3% (8. März)

Schwächster Wert: 5,2% (2. August) jeweils 2019/ nur Erstausstrahlungen am Freitagabend in Sat.1

Kein Platz mehr am Freitag? Sat.1 gibt seiner Comedy-Rateshoweinen neuen Sendeplatz. Die regulären Primetime-Ausgaben der Constantin-Produktion waren zuletzt nur selten auf dem eigentlich angestammten Sendeplatz am Freitag zu sehen: Aktuell zeigt der Sender hier Sitcoms, im vergangenen Herbst war unter anderem das 135-minütige Luke-Format «Greatnightshow» am Freitag zu sehen. Diese Produktion soll im Frühjahr mit einer zweiten Staffel zurückkehren. Hugo Egon Balder und sein Comedypanel wandern derweil auf den späten Sonntagabend.Wie Sat.1 am Mittwoch mitteilte, ist die neue Staffel des Ratespaßes ab dem 1. März sonntags ab 23 Uhr und somit im Anschluss an die neuen Folgen von «The Voice Kids». Die Idee ist nicht ganz neu; schon im Frühjahr 2019 lief die Balder-Show zu dieser Zeit, da allerdings im Re-Run. Die Ergebnisse fielen unterschiedlich aus: Einige Ausstrahlungen waren mit fast zehn Prozent in der Zielgruppe von Erfolg gekrönt, andere kamen nicht über rund sechs Prozent bei den Jungen hinaus. Am letzten Februar-Sonntag will Sat.1, übrigens ebenfalls gegen 23 Uhr, noch die letzte ausstehende Folge von «Was für ein Jahr» (ebenfalls mit Balder) zeigen. Die Show erfüllte in der Freitagsprimetime nicht alle Erwartungen (siehe Infobox).«Genial Daneben – Das Quiz», das seit dieser Woche zugunsten von «Big Brother» pausiert, soll nach aktuellen Planungen im Frühsommer wieder in den Sat.1-Vorabend zurückkehren. Die Produktion der Show geht jedenfalls weiter.