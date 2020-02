Lasst die Fäuste fliegen: Das Erste zeigt Boxkampf live

TV-News

Es ist der Erste seit rund fünf Jahren im Ersten. Die Zusammenarbeit mit SES Boxing und dem MDR gibt es schon länger.

Das ist Dominic Bösel 30 Jahre

aus Freyburg an der Unstrut

30 Siege in 31 Kämpfen

Junioren-Welt- und Europameister

Das Erste Deutsche Fernsehen wird am letzten März-Samstag, also am 28. des Monats, erstmals seit rund fünf Jahren wieder einen Boxkampf live übertragen. Dominic Bösel, seit Henry Maske und Jürgen Brähmer der erste deutsche Weltmeister im Halbschwergewicht, ist das Aushängeschild des Magdeburger SES Boxing-Teams. Ende März steht Bösel gegen den Australier Zac Dunn im Ring. „Nach unserer Einschätzung ist der anstehende Weltmeisterschaftskampf von Dominic Bösel gegen Zac Dunn aufgrund der sportlichen Qualität und des mittlerweile stark gewachsenen Bekanntheitsgrades des sympathischen deutschen Weltmeisters von so großem Interesse, dass wir uns entschieden haben, ihn live im Ersten zu übertragen“, erklärt Axel Balkausky, Sportkoordinator des Ersten.Balkausky betonte am Dienstag, Boxen sei in den vergangenen Jahren in erster Linie ein Thema für unsere Dritten Programme gewesen. Der MDR habe in dieser Zeit mit großem Erfolg schon Kämpfe von Dominic Bösel live übertragen. Bösel ist für den Stall SES Boxing aktiv. „SES Boxing hat sich dabei als seriöser Partner erwiesen, der sukzessive deutsche Nachwuchsboxer gefördert und aufgebaut hat“, sagt Balkausky.Der Kampf beginnt am 28. März um 23.30 Uhr, als Kommentator ist Eik Galley eingeplant. Moderator des Abends ist René Kindermann. Im Anschluss an die WM im Halbschwergewicht mit Dominic Bösel zeigt das Erste die Höhepunkte zweier weiterer Kämpfe des Abends.