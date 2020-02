«Shots Fired»: US-Waffendrama landet bei joyn Primetime

TV-News

Die US-Dramaserie über die Schusswaffenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika wird ab Ende Februar bei joyn Primetime zu sehen sein.

Bei joyn Primetime steht noch diesen Monat eine Deutschlandpremiere an: Der Free-TV-Sender wird ab dem 24. Februar 2020 die US-Dramaseriein die Bundesrepublik bringen. Das Format von Undisputed Cinema, Imagine Television und 20th Century Fox Television umfasst zehn Episoden und wird bei joyn Primetime stets montags um 20 Uhr zu sehen sein. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung wird «Shots Fired» außerdem auf der Video-on-Demand-Plattform joyn zum Abruf bereitgestellt. In den Hauptrollen sind Sanaa Lathan, Stephan James, Stephen Moyer, Will Patton und Tristan Wilds zu sehen, in Nebenrollen treten unter anderem Helen Hunt, Richard Dreyfuss und Stephen Moyer auf.Die in den USA im Frühling 2017 bei FOX gezeigte Dramaserie beginnt dadurch, dass ein schwarzer Polizist während einer Verkehrskontrolle versehentlich einen weißen Jungen erschießt (womit «Shots Fired» mit umgekehrten Vorzeichen beginnt als «The Hate U Give»). Somit kommt es zu einem Aufruhr, der den Ort spaltet. Nach einem Mord an einem afro-amerikanischen Teenager wird die Ermittlerin Ashe Akino (Sanaa Lathan) damit beauftragt, Licht in die Situation im kleinen Ort zu bringen …Reggie Rock Bythewood, Francie Calfo, Brian Grazer und Gina Prince-Bythewood sind die Executive Producer der Serie. Die US-Kritiken waren zumeist wohlwollend und lobten unter anderem die thematische Aktualität der Serie.