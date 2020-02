Am Montag startet «Big Brother»: 14 Kandidaten, eine App  und das Bewerten beginnt jetzt

TV-News

Der Große Bruder ist zurück – mit einem innovativen Konzept. Es heißt: Menschen bewerten. «Big Brother» gibt Macht ab, die Zuschauer können täglich Sterne vergeben.

Am Montag startet Sat.1 die neue Staffel von- in der von Jochen Schropp moderierten Liveshow ziehen dann 14 Kandidaten ein, die sich dem 100-Tage-Experiment stellen. 20 Jahre nach dem Start der ersten Staffel, die im Jahr 2000 einen Tabubruch darstellte, will der Münchner Sender nun neue Tabus brechen. Die neue Staffel wählt einen weltweit neuartigen Ansatz und als Motto „Menschen bewerten“. Daher wird die Sat.1-App für Fans des Formats wichtiger denn je. Schon ab Donnerstag können die User der Sat1-App einmal täglich den Wert der Bewohner bestimmen, indem sie einen bis fünf Sterne vergeben. Wann sie abstimmen wollen, entscheiden die User selbst. Es ist möglich, dass die App einem Update unterzogen werden muss, um voten zu können.Welche Auswirkungen die Bewertung auf die Sendung hat, erfahren die Zuschauer von Moderator Jochen Schropp in der großen Einzugsshow am Montag. „Erst einmal bleibt das "Sich-zeigen" und einer öffentlichen Bewertung aussetzen das Kernmerkmal des TV-Projekts. Das Besondere ist in dieser Staffel die Direktheit und Unmittelbarkeit der Zuschauer-Rückmeldung und damit auch die direkte Herausforderung innerer Stabilität und Sicherheit“, verrät Ulrich M. Schmitz. Schmitz ist Psychologe und betreut seit vielen Jahren die Kandidaten des Reality-Formats.„Wir werden also beobachten können, wie unterschiedlich Menschen mit positiven und negativen Bewertungen umgehen. Wir werden auch erleben, wie sich Haltungen und Meinungen der Zuschauer ändern können und ihrerseits Beeinflussungen unterliegen“, sagt er. Klar ist mittlerweile auch, dass die 14 Bewohner im «Big Brother»-Haus wieder auf zwei unterschiedliche Bereiche verteilt werden. «Big Brother» ist eine Produktion der Firma Endemol Shine Germany.