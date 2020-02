«Bares für Rates» kommt super an

Quotennews

Bei RTL wiederum fing ein «Superhändler»-Triple gut an, doch nach und nach sanken die Quoten.

Die ZDF-Trödelshowlief am Dienstagnachmittag spitze: Das von Horst Lichter moderierte Format erreichte ab 15.05 Uhr 2,67 Millionen Menschen, somit waren dem öffentlich-rechtlichen Sender großartige 23,0 Prozent Marktanteil sicher. 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten zudem sehr tolle 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.Am Vorabend holte der Regionalkrimiderweil nur gute 14,3 Prozent Marktanteil bei allen Interessenten. 4,07 Millionen Krimifans schauten rein. 0,31 Millionen Jüngere entsprachen derweil mauen 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.RTL indes kam ab 14 Uhr mit zwei Folgenbeim Gesamtpublikum gut an. 0,86 Millionen Neugierige schalteten ein, das glich guten 8,8 Prozent Marktanteil. 0,24 Millionen Umworbene führten dagegen zu mäßigen 10,2 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge kam ab 15 Uhr auf maue 6,4 Prozent bei allen und auf mäßige 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 15.55 Uhr sankletztlich auf 5,8 und 8,0 Prozent.