Showtime beendet «Ray Donovan»

US-Fernsehen

Die Serie des Pay-TV-Senders wird nach sieben Staffeln abgeschlossen.

Der amerikanische Pay-TV-Sender Showtime hat das Ende von «Ray Donovan» beschlossen. In dem Format, in dem Liev Schreiber die gleichnamige Titelrolle spielt, fungiert Ray als Problemlöser der Schönen und Reichen – zunächst in Los Angeles und später in New York City. Die Absetzungs-Nachricht kommt nur wenige Wochen nach dem Abschluss der Dreharbeiten von Season sieben, die am 19. Januar beendet wurde.Neben Schreiber gehören Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Steven Bauer, Jon Voight und Graham Rogers zum Ensemble. Die Serie wurde von Ann Biderman geschaffen und von David Hollander, Mark Gordon, Bryan Zuriff und Lou Fusaro produziert. „Nach sieben unglaublichen Seasons hat «Ray Donovan» seine Showtime-Serie beendet“, so der Sender in einer Pressemitteilung. „Wir sind stolz drauf, dass die Serie inmitten einer so starken Zuschauerzahl und mit einer so kraftvollen Stimme zu Ende ging.“Hauptdarsteller Schreiber kommentierte eine mögliche achte Staffel auf dem sozialen Netzwerk Instagram und sagte, dass die Serie „in den Händen des Networks“ liege. «Ray Donovan» erhielt in seiner Laufzeit zehn Emmy Nominierungen. Neben «Ray Donovan» setzte Showtime vor wenigen Tagen auch «Shameless» ab. Eine Staffel soll aber noch produziert werden.