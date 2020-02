«Pyjamahelden»: Deutschlandpremiere der dritten Staffel beim Disney Channel

TV-News

Das Superhelden-Trio startet Anfang März mit neuen Episoden. Passend zur Faschingszeit gibt es die Kostüme der Helden für alle Fans.

Die dritte Staffel der britisch-französische Zeichentrickserieläuft ab Montag, den 02. März 2020 im Disney Channel an. Werktags um 6.50 Uhr werden jeden Morgen neue Abenteuer der Superhelden gezeigt. Die Serie basiert auf der Buchreihe «Les Pyjamasques» des französischen Autors Romuald Racioppo und wurde von Entertainment One, Frog Box und TeamTO produziert. In den USA erfolgte die Erstausstrahlung ab September 2015 bei Disney Junior, während die Folgen im deutschen Fernsehen auf dem entsprechenden Sender ab März 2016 gezeigt wurden.Die sogenannten „PJ Masks“ bestehen aus den sechsjährigen Klassenkameraden Connor, Amaya und Greg. In der Nacht nehmen sie jedoch mithilfe ihrer Tieramulette neue Gestalten an und werden zu den Superhelden Catboy, Eulette und Gecko. Die Kinder erleben zahlreiche Abenteuer, bei denen sie die Stadt vor den Bösewichten Nachtninja, Romeo und Lunagirl beschützen müssen. Mit Teamarbeit, Mut und Kreativität schaffen sie es jedoch jede noch so knifflige Situation zu lösen, wobei ihnen ihre Superkräfte, die den Fähigkeiten ihrer Haustiere entsprechen, zur Hilfe kommen.Passend zur Free-TV-Premiere der dritten Staffel und der Karnevalszeit sind ab sofort die tierischen Superhelden-Kostüme, sowie Masken und Bastelanleitung erhältlich, damit sich die Fans der Serie selbst wie ihre Helden verkleiden können. Zusätzlich dazu gibt es auch ein Puzzle und ein Würfelspiel über die Abenteuer der Pyjamahelden.