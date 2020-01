«The Halcyon»: Krieg und Swing auf dem Sony Channel

TV-News

Ab März auf dem Sony Channel: Verbotene Liebschaften, Machtspiele und Intrigen sowie beschwingte Musik im Bombenhagel.

Die ersten Staffel von «Babylon Berlin» erzählten vom Tanz auf dem Vulkan, vom mitreißend-lebendigen Lebensstil in den 1920er-Jahren, als das Aufkommen von Hass und boshaften Ideologien geflissentlich ignoriert wurden. Die Drama-Seriegeht da zwei Schritte weiter und erzählt vom Luxusleben der Schönen und Reichen Londons im Nobelhotel The Halcyon während des Zweiten Weltkrieges: Während der Bombenhagel der Nazis die Stadt verwüstet, hören die Hotelgäste Swing und verstricken sich in verbotene Liebschaften, Machtspielen und Intrigen.Der Sony Channel hat sich die Ausstrahlungsrechte an dem Format gesichert und zeigt die Dramaserie ab dem 18. März 2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr exklusiv und erstmals im Pay-TV. Ab dem 1. April werden die Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung zudem auf Abruf in den diversen Mediatheken des Sony Channels zur Verfügung gestellt. Der Sony Channel hat Mediatheken bei Vodafone, Unitymedia, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz bei Teleclub und UPC.Andy Harries, Sharon Hughff und Chris Croucher haben die Serie produziert, insgesamt liegen acht Episoden vor. Zum Cast gehören Steven Mackintosh, Olivia Williams, Annabelle Apsion, Hermione Corfield, Kevin Eldon und Liz White. Regie führten Stephen Woolfenden, Rob Evans, Justin Hardy sowie Philip John.