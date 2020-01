«Genial daneben  Das Quiz» im «Big Brother»-Fieber

TV-News

Obwohl der «Big Brother»-Start vor der Tür steht, lässt Sat.1 weiterhin einen großen Schwung an Folgen von «Genial daneben – Das Quiz» produzieren. Darunter befindet sich auch ein «Big Brother»-Special.

Wer sich besorgt gefragt hat, was eigentlich mitpassiert, wo die Ratesendung doch weiterhin Quotenprobleme hat und Sat.1 demnächst am Vorabend die Realityshow «Big Brother» einplant, darf aufatmen: Das Format von und mit Hugo Egon Balder steht noch lange nicht vor dem Aus: In den kommenden Wochen lässt der Privatsender unbeirrt einen großen Schwung an neuen Folgen von «Genial daneben – Das Quiz» produzieren, und darunter befindet sich sogar ein Special zum Thema «Big Brother».Dann wird das übliche Comedy-Panel rund um Wigald Boning aufgebrochen und durch Containershow-Veteranen ersetzt. Als Gäste sind Jürgen Milski, Alida Kurras, Alex Jolig, Natalie Langer, Sascha Sirtl und Harry Schmidt angekündigt.Auch ein Musik-Spezial von «Genial daneben – Das Quiz» ist geplant, doch dessen Gästeliste ist noch nicht final. Die Show wird im MMC Coloneum in Köln produziert und ist eine Produktion aus dem Hause Constantin Entertainment. Rekordteilnehmer der Show ist, von den Stammgästen selbstredend abgesehen, Comedian Kaya Yanar mit über 30 Auftritten.