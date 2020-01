Hohe Zuschauerzahlen bei «#ranNFLsüchtig» sorgen für Vorfreude auf den Super Bowl

Quotennews

Am vergangenen Sonntag übertrug ProSieben Maxx den 2020 Pro Bowl aus Orlando. Das All-Star-Spiel der NFL bewegte viele Menschen zum Einschalten.

Am Sonntagabend strahlte ProSieben Maxx den 2020 Pro Bowl aus, welcher in Orlando ausgetragen wurde. Bereits ab 20.15 Uhr ging die Sendungmit einem Countdown zum Pro Bowl los. Dort erreichte derSender 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Gesamtmarktanteil von 1,0 Prozent. Von den 14- bis 49-Jährigen schalteten im Schnitt 0,30 Millionen Interessierte (2,8 Prozent Marktanteil) ein. Ab 21.00 Uhr übertrug der Sender das erste Quarter. Dieses wollten durchschnittlich insgesamt 0,41 Millionen Menschen sehen. Die Zielgruppe war mit rund 0,35 Millionen Zuschauern vertreten. Es wurden Marktanteile von 1,2 Prozent ab drei Jahren und 3,2 Prozent der Umworbenen ermittelt.Mit ähnlichen Quoten ging es bei den nächsten Quartern weiter. Zu später Stunde bewegte ProSieben Maxx dann mit dem vierten Quarter noch rund 0,36 Millionen Menschen (2,1 Prozent Marktanteil) zum Einschalten. Die Zielgruppe war mit 0,27 Millionen Zuschauern (5,1 Prozent Marktanteil) mit von der Partie. Vergleicht man diese Quoten mit denen des letzten Jahres, dann sieht man teilweise einen kleinen Zuschauerzuwachs. Insgesamt erreichte ProSieben Maxx mit dem 2020 Pro Bowl überdurchschnittliche Zahlen. Somit war das Sportereignis die perfekte Vorbereitung für den am 2. Februar stattfindenden Super Bowl.Der jährlich ausgetragene Pro Bowl ist das All-Star-Spiel der NFL. Die Partie ist eine Art Vorfreude für die Fans und Spieler, auf den eine Woche später stattfindenden Super Bowl.So treten bei dem Match die besten Spieler der NFC gegen die besten Spieler der AFC an, weshalb das Spiel auch offiziell AFC-NFC ProBowl heißt. Auch Trainer und Schiedsrichter werden extra nominiert. So ist es für jeden Spieler, Coach und Schiedsrichter eine Ehre, für den Super Bowl nominiert zu werden. Aufgrund des Spaß-Faktors und des eine Woche später kommenden Pro Bowl, werden die Regeln etwas geändert, sodass sich keiner der Spieler verletzten kann. Ebenfalls treten die Spieler schon in verschiedenen Trainings-Spielen vor der eigentlichen Partie gegeneinander an. Vor und während des am Sonntagabend ausgetragenen Pro Bowl, gedachten die Fans und Spieler an den kurz vor dem Spiel verstorbenen NBA-Star Kobe Bryant.