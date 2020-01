TV Now, die Laura und der Wendler

TV-News

Der Schlagersänger und seine junge Freundin sind «Total verliebt in Amerika», und TV Now hält mit der Kamera drauf.

Der 47-jährige Schlagerstar Michael "Der Wendler" Wendler und seine 19-jährige Freundin Laura Müller sind derzeit eines der Lieblingsthemen der deutschen Boulevardpresse, und auch in den sozialen Netzwerken sind die Beiden regelmäßig das Panorama-Gesprächsthema des Tages. TV Now will auf dieser Welle mitschwimmen: Ab Ende Februar zeigt der Streamingdienst die exklusive Dokusoap. Die Dreharbeiten haben schon vor einiger Zeit begonnen: In der Dokusoap wird unter anderem auch Laura Müllers 'Playboy'-Shooting thematisiert.Die insgesamt sechs Ausgaben werden ab dem 21. Februar 2020 im wöchentlichen Takt zum Abruf bereit gestellt. Die Sendung zeigt unter anderem auch, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler ein Haus für seine Laura kauft, das nun nach ihren Wünschen umgebaut werden soll.Außerdem fängt das Format ein, was passiert, wenn Lauras Eltern zum ersten Mal zu Besuch über den großen Teich kommen und auf ihren Schwiegersohn in spe treffen. Darüber hinaus wird TV Now mit dabei sein, wenn Laura Müller beimitmacht. Für Genießer der fiktionalen Kunst geht bei TV Now dagegen am 15. Februar die zweite Staffel vonan den Start. Die Krankenhausserie mit Ryan Eggold und Janet Montgomery hat TV Now von VOX "geerbt". Der Privatsender zeigte die erste Staffel 2019 noch mit sehr wenig Erfolg.