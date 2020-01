«Praxis mit Meerblick» wird mit drei weiteren Folgen fortgesetzt

TV-News

Die Erfolgssendung «Praxis mit Meerblick» erhält neue Folgen. Diese werden im März werden im Ersten ausgestrahlt.

Die ARD-Reihegeht in eine weitere Runde und erhält drei neue Folgen. Diese werden am 6., 13. und 20. März um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bisher besteht die Reihe aus sechs Episoden, welche jeweils 90-minütig sind. Die neuen Ausgaben besitzen dieselbe Laufzeit.In den neuen Folgen von «Praxis mit Meerblick» geht es erneut um die Ärztin Nora Kaminski, welche versucht ihr privates Leben in Verbindung zu ihrem beruflichen Leben in den Griff zu bekommen. Dabei wird sie allerdings mit einigen Problemen konfrontiert. Neben ihren Streitigkeiten mit ihrem neuen Kollegen Dr. Hannes Stresow kommt zudem noch eine alte Liebesgeschichte in ihr Leben zurück. Darüber hinaus hat sie Patienten mit schwierigen Erkrankungen, einen Streit unter Freunden und einen aktuellen Betrugsskandal, in den das Krankenhaus, sowie die Apotheke verwickelt sind.Die drei neuen Folgen wurden auf der Insel Rügen und teilweise auch in Berlin, sowie in Stralsund gedreht. Zu den Drehbuchautoren gehören Michael Vershinin, Marcus Hertneck und Anja Flade-Kruse. Produziert wird «Praxis mit Meerblick» von Real Film Berlin für Das Erste . Regisseure der neuen Episoden sind Jan Ruzicka und Wolfgang Eißler. Tanja Wedhorn spielt, wie schon zuvor, die Ärztin Nora Kaminski. Die zuletzt gezeigten Ausgaben erreichten übrigens im Schnitt mehr als 5,5 Millionen Zuschauer pro Folge.