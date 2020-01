Vor Serienpremiere: «Mythic Quest» geht weiter

US-Fernsehen

Die Produzenten haben gutes Material vorgelegt, denn Apple schickt die Serie in eine zweite Runde.

Am 7. Februar 2020 startet der Streamingdienst von Apple, Apple TV+ , die neue Serie. Noch vor der Serienpremiere wurde die halbstündige Comedy von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz für eine zweite Runde verlängert. Das Format, das neun Folgen umfasst, handelt von einem Spiele-Entwicklerteam. Das Team um Rob McElhenney wurde bei einem Besuch bei dem Spieleverleiher Ubisoft von der Thematik inspiriert.McElhenney, der als Kreativdirektor einer fiktiven Firma Ian Grimm spielt, gehören auch Oscar-Preisträger F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis. Die Serie wird von 3Arts Entertainment und Ubisoft in Zusammenarbeit mit Lionsgate produziert.«Mythic Quest: Raven’s Banquet» ist die neueste in einer immer länger werdenden Liste von Apple-Originalen, die für eine zweite Runde erneuert wurden. Die jüngste ist die Mystery-Serie «Home Before Dark», die erst im April veröffentlicht wird. Auch das am Freitag veröffentlichte «Little America» bekam vor Sendestart eine zweite Staffel spendiert.