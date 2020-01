Heidi Klum legt bei Amazon im März los

Vermischtes

Schon Ende Januar startet eine neue Staffel der ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel».

Viel beschäftigt ist dieser Tage das internationale Topmodel Heidi Klum: Im Spätherbst machte sie für den deutschen Sender ProSieben eine neue Show namens «Queen of Drags», ab dem letzten Januar-Donnerstag ist beim gleichen Kanal die nächste-Staffel zu sehen. Und auch Klums erstes Projekt für den Streamingdienst Amazon Prime steht in den Startlöchern. Die Show mit ihr und Tim Gunn, dem schon aus «Project Runway» bekannten Mentor, läuft am 27. März 2020 an. Insgesamt umfasst die erste Staffel des Formats zehn Episoden.In dem neuen Format kommen zwölf talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt zusammen, die darum kämpfen, mit ihren aufstrebenden Labeln den großen, weltweiten Durchbruch zu schaffen. Klum und Gunn werden bei ihrer Arbeit von Gastjuroren unterstützt – darunter Naomi Campbell und Modedesigner Joseph AltuzarraDie Produktion des Formats fand in New York, Paris und Tokio statt.