Grimme-Preis-Nominierungen 2020: Drei Mal der «Tatort», Liebe für Joko und Klaas und «Prince Charming»

TV-News

Ein bunter Strauß an völlig verschiedenen Produktionen buhlt um den prestigeträchtigen Grimme-Preis: Unter anderem ist der Quotenkracher «The Masked Singer» nominiert, genauso wie diverse funk-Formate und die Netflix-Serie «How to sell drugs online (fast)».

Wettbewerb Fiktion

Serien

Info & Kultur

Wettbewerb Unterhaltung

Wettbewerb Kinder & Jugend

Ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob live und linear oder für's Streaming entworfen, ob jung und wild oder alteingesessen: Die Sendungen, die dieses Jahr für den Grimme-Preis nominiert sind, kommen aus allen erdenklichen Winkeln des deutschen Fernsehgeschehens. Unter anderem dürfen sich Joko und Klaas Aussichten auf einen Grimme-Preis machen: Sie sind für ihre 15 Liveminuten, in denen sie drei Menschen mit gesellschaftskritischen Statements zu Wort kommen ließen, im Wettbewerb Unterhaltung nominiert. ProSieben ist in dieser Sparte zudem mit dem Quotenkracherund fürnominiert. Doch zu den nominierten Formaten gehören auch kleinere Produktionen, wie dasvon Tele 5 unddes NDR.Eine Spezial-Nennung erhält im Segment Unterhaltung zudem das, und zwar für die Ausgabe der Rubrik «Eier aus Stahl» rund um die Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern. Im Wettbewerb Fiktion treten unter anderem drei-Ausgaben an. Da wäre der von Dietrich Brüggemann («Kreuzweg») inszenierte Zeitschleifen-Krimi mit Ulrich Tukur namens «Murot und das Murmeltier», der sehr dramatische Fall «Anne und der Tod» von Autor Wolfgang Stauch und Regisseur Jens Wischnewski sowie «Falscher Hase» von Emily Atef (Buch und Regie) und Lars Hubrich (Buch). Zu den weiteren Nominierten gehört unter anderem der zudem ins Kino entlassene WDR/arte-Film «1000 Arten, Regen zu beschreiben» sowie die ZDF-DramödieAuch Skys Thrillerserie, die Mockumentaryund die Miniseriemischen mit, genauso wie das TV-Now-Original. Außerdem darf sich die von der bildundtonfabrik produzierte Netflix-SerieHoffnungen machen – jedoch tritt sie nicht in der Fiktion an, sondern im Wettbewerb Kinder & Jugend, wo unter anderem auchfür ihre Opernhaus-Folge und dasfür ihre Reportage über Betrug in den Musikcharts antritt. Im Wettbewerb Information & Kultur sindundunter den Nominierten.«1000 Arten Regen zu beschreiben» (Made in Germany Filmproduktion für WDR/ ARTE)«Bist du glücklich?» (HR)«Das Menschenmögliche» (die film gmbh WEST für ZDF – Das kleine Fernsehspiel)«Das Wunder von Wörgl» (EPO-Film/FILM-LINE München/Freibeuter Film für ORF/BR/ARTE/SFR/Rai Bozen)«Der König von Köln» (Zeitsprung Pictures für WDR)«Draußen in meinem Kopf» (Junafilm für ZDF/ARTE)«Endlich Witwer» (Bavaria Fiction für ZDF)«Freiheit» (One Two Films/Zak Film Productions für ZDF/Das kleine Fernsehspiel)«Hanne» (PROVOBIS für NDR/ARTE)«PLAY» (SAPPRALOT Productions/Hamid Baroua, Christoph Szonn mit TELLUX next /Philipp Schall für BR / ARD Degeto)«Polizeiruf 110 – Der Ort, von dem die Wolken kommen» (Roxy Film für BR)«Tatort – Murot und das Murmeltier» (HR)«Tatort: Anne und der Tod» (SWR für das Erste)«Tatort: Falscher Hase» (HR)«The Love Europe Project» (Sperl+Film, ZDF/Das kleine Fernsehspiel für ZDF/ARTE)«Andere Eltern» (eitelsonnenschein für TNT)«Der Pass» (Wiedemann & Berg/epo-film für Sky)«Eden» (Atlantique Productions / Port au Prince für SWR/ARTE/ARTE France/ Degeto)«Fett und Fett» (Trimafilm, Network Movie und ZDF - Das kleine Fernsehspiel für ZDF/DKF)«M – eine Stadt sucht einen Mörder» (Superfilm Filmproduktions für ORF/RTL Crime)Spezial für den Umgang mit der Musik als handlungsbestimmendem Element in «Skylines» (Komplizenfilm für Netflix)Spezial für die Ausstattung in «Die Neue Zeit» (Zero One Film/Constantin Television/Nadcon Film für ZDF/ARTE)Spezial für Heinrich Breloer für die langjährige, intensive Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht und für die besondere Kunst des Übergangs von Dokumentarischem und Fiktionalem in «Brecht» (Bavaria Fiction/Sattelfim/MIA Film für WDR/BR/SWR/NDR/ARTE)«Barstow California» (kOMERS.film/strandfilm)«Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei» (ECO Media für ZDF/3sat)«Dark Eden» (Made in Germany für ZDF/3sat)«Das innere Leuchten» (Ama Film für SWR)«Der Funktionär» (Oktoberfilm/Ma.ja.de. Filmproduktion für ZDF)«Die 3 Satelliten» (Taris Film für ZDF/3sat)«Die Story im Ersten: Tote auf der Balkanroute» (BR)«Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz» (Jab Film für rbb)«Draußen» (unafilm für WDR/ARTE)«Elternschule» (if…Productions für SWR)«Filmfrauen. Die Interviews» (DOKlights/Shift Media für ZDF)«Gundermann Revier» (Inselfilmproduktion für MDR/rbb)«Lucica und ihre Kinder» (B'Braun Filmproduktion für ZDF/3sat)«Markt der Masken» (Filmkraft Peter Heller Produktion für NDR/ARTE)«Musste Weimar scheitern?» (Schmidt & Paetzel Fernsehfilme für rbb/NDR)«Nachlass» (Christoph Hübner Filmproduktion für ZDF/3sat)«Rabiat: Deutschland den Deutschen» (sendefähig für RB)«Wie "Holocaust" ins Fernsehen kam» (Hanfgarn & Ufer für WDR/NDR/SWR)Britt Beyer und Vassili Silovic (Gesamtregie) sowie Volker Heise (Idee/Konzept) für die Umsetzung des Großprojekts «24 h Europe – The Next Generation»Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg für die wirkmächtige Aufbereitung ihrer exklusiven Recherchen und Bilder von einer Fahrt mit dem Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3Die Redaktion von «Monitor» für das hohe Niveau ihrer kontinuierlichen und haltungsstarken Berichterstattung über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus (WDR)Olga Sviridenko, Edmund Willison, Hajo Seppelt, Jörg Winterfeldt und Shea Westhoff für ihre Recherchen für die Dokumentation «Kampf ums Geschlecht» und den Fortsetzungs-Film «Kastrationen an Mittelstreckenläuferinnen» (WDR: «Sport inside»)Oliver Mayer-Rüth, stellvertretend für das Team des ARD-Studios Istanbul, für seine facettenreichen Beiträge aus der Türkei (BR)«Chez Krömer» (ProBono Tv für rbb)«Die Geschichte eines Abends … mit Olli Schulz» (NDR)«Festival der Liebe» (Enrico Pallazzo Medienmanufaktur für Tele5)«Joko & Klaas LIVE – 15 Minuten» (Staffel 1, Episode 1) (Florida TV für ProSieben)«Late Night Berlin» (Florida Entertainment für ProSieben)«Prince Charming» (Staffel 1) (Seapoint Productions für RTL/TVNOW)«The Masked Singer» (Staffel 1) (Endemol Shine Germany für ProSieben)«Woidboyz on the road – Per Anhalter durch Bayern» (Puls für BR)SpezialSpezial für den Beitrag „Prinz von Hohenzollern“ über die Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern gegen die Bundesrepublik Deutschland aus der «Neo-Magazin-Royale»-Sendung vom 14.11.2019, Rubrik "Eier aus Stahl" (btf für ZDFneo)«Ab 18! Dazwischen Elsa» (Filmgarnitur für ZDF/3sat)«Ab 18! Die Tochter von …» (Joakim Demmer Film & TV Produktion für ZDF/3sat)«Bongo Boulevard» (Meimberg GmbH für funk)«Der Krieg und ich» (LOOKSfilm/Toto Studio/SWR/Arte/Arte France/BBC)«Die Sendung mit dem Elefanten – Opernhaus» (534) (WDR)«Druck» (Staffel 4) (Bantry Bay Productions für funk/ZDFneo)«Ein Fall für die Erdmännchen – Weihnachtsmann gesucht» (bigSmile für NDR)«Ene Mene Bu – Bella, Emmanuel und Liesl bauen ein Kartonauto» (Folge 1728) (B+M entertainment für KiKA)«How to sell drugs online (fast)» (btf für Netflix)«Jäger und Sammler» (UFA X für ZDF/funk)«Karakaya Talk» (Labo M für WDR/funk)«Leider laut» (Warner Bros./ITVP für ZDF)«Trudes Tier – Inselurlaub» (Studio Soi für WDR)«Wir sind die Welle» (Rat Pack Filmproduktion, Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH für Netflix)«Y-Kollektiv: Der Rap-Hack – Kauf Dich in die Charts!» (sendefähig für RB/funk)Nemi El-Hassan für die ausgezeichnete Moderation von «Jäger & Sammler» (UFA X für ZDF/funk)Spezial für «logo! Die Welt und ich» (ZDF/KIKa) für die in kontinuierlicher Qualität kompakte und verständliche Aufbereitung komplexer Zusammenhänge für die Zielgruppe