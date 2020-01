«Der Bachelor» bezirzt mehr Menschen als zum Staffelauftakt

Quotennews

Bemerkenswerter Aufschwung in Woche zwei: RTL darf sich über gesteigerte Beliebtheit für den «Bachelor» freuen.

Die zweite Folge der neuen-Staffel zeigte unter anderem, wie Junggeselle Sebastian Preuss sich Bemühungen macht, mehr über die ihn umgarnenden Single-Damen in Erfahrung zu bringen. Darüber hinaus gab es aber auch zwei freiwillige Abschiede aus dem Rennen um Preuss' Herzen. RTL erreichte damit am Mittwochabend zur besten Sendezeit ein 2,71 Millionen Menschen großes Publikum.Das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von guten 9,1 Prozent. In der Zielgruppe wiederum brachte es «Der Bachelor» auf starke 19,1 Prozent Marktanteil. Die Reichweite belief sich auf 1,68 Millionen Werberelevante.Am 8. Januar startete die neue Staffel von «Der Bachelor» wiederum mit 2,52 Millionen Neugierigen, darunter befanden sich 1,55 Millionen Umworbene. Damit standen akzeptable 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung sowie sehr tolle 17,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Ab 22.15 Uhr schoss erwartungsgemäß der Dschungel durch die Decke:verbesserte die Quoten seines Lead-Ins auf 24,0 Prozent insgesamt sowie auf 39,8 Prozent bei den Umworbenen. 5,05 Millionen Fernsehende waren mit von der Partie, darunter befanden sich 2,53 Millionen Jüngere.