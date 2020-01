«Kitchen Impossible»: Wann kocht Tim Mälzer gegen Steffen Henssler?

TV-News

Wir listen alle Gegner von Tim Mälzer und sämtliche Reiseziele der insgesamt acht neuen Folgen des Koch-Formats auf.

Mit außergewöhnlich guten 12,2 Prozent Marktanteil hatte sich die VOX-Kochshowvon Produzent Endemol Shine Germany Mitte Dezember 2019 vorerst verabschiedet. In der Adventszeit hatte der Privatsender schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel gegeben und zwei neue Folgen plus ein Special kredenzt. Ab dem 5. Februar geht es nun regulär mit acht frischen Episoden weiter.Gedreht wurde auch mit gänzlich neuen Köchen, die sich dem Duell mit Tim Mälzer stellen: erstmals die Spitzenköche Franz Keller, Haya Molcho, Jan Hartwig (3 Sterne), Christoph Kunz (2 Sterne) und Martin Klein (2 Sterne). Ein besonderes Duell verspricht außerdem das inzwischen fünfte Kräftemessen zwischen Tim Mälzer und Tim Raue (2 Sterne) zu werden: Denn in Österreich wartet erstmals in der «Kitchen Impossible»-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die gleiche Jury auf die beiden. Die absolute Vergleichbarkeit und keine Chance für Ausreden, wenn die beiden ewigen Rivalen parallel vor der selben Aufgabe stehen. Eine Revanche gibt es gegen Max Strohe (1 Stern) beim Kampf um die Koch-Ehre, der Tim Mälzer in der letzten Staffel schlagen konnte.Ein großer Fokus wird auch auf der vorletzten Folge der Staffel liegen, die am 22. März sonntags um 20.15 Uhr läuft. Dann heißt es: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler.09.02.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz | Mälzer: Bad Ragaz (Schweiz), München (Deutschland); Kunz: Wien (Österreich), Essaouira (Marokko)16.02.: Tim Mälzer vs. Franz Keller | Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg im Kaiserstuhl (Deutschland); Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia (Spanien)23.02.: Tim Mälzer vs. Haya Molcho | Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem (Israel); Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)01.03.: Tim Mälzer vs. Max Strohe | Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan); Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig | Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien (Österreich); Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)15.03.: Tim Mälzer vs. Martin Klein | Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg (Frankreich); Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler | Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA); Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue | Beide: Kitzbühel (Österreich); Mälzer: Valencia (Spanien); Raue: Rüeggisberg (Schweiz)