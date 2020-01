Steve McQueen, Diego Luna und Gael Garcia Bernal unterschreiben bei Amazon

US-Fernsehen

Der Streamingdienst-Anbieter Amazon hat gleich drei Größen aus Hollywood unter Vertrag nehmen können.

Die Amazon Studios haben mit drei wichtigen Autoren und Produzenten Verträge abgeschlossen. Unter anderem unterschrieb «12 Years a Slave»-Regisseur Steve McQueen einen Gesamtvertrag mit Amazon, sodass er neue Inhalte kreieren soll. In diesem Kontrakt ist seine Produktion «Last Days» eingeschlossen, die sich derzeit im Entwicklungsstatus befindet.«Last Days» ist ein Science-Fiction-Thriller, in der die Regierungen heimlich den Mars besiedeln, weil die Erde am Sterben ist. Im Mittelpunkt der Serie steht eine Frau, die ihre Herkunft erforschen will und sich damit keine Freunde macht. „Ich bin begeistert von diesem neuen Projekt und der Partnerschaft mit Amazon. Die Idee, einen Partner zu haben, der Risiken und Veränderungen unterstützt und erleichtert, ist mehr als aufregend“, so McQueen.Garcia Bernals und Lunas Deal unterschrieben ebenfalls einen Amazon-Vertrag. Sie erschaffen gerade für den Streamingdienst die Miniserie «Untitled Cortés and Moctezuma». „Wir sind bei La Corriente del Golfo sehr erfreut und dankbar für unseren First-Look-Deal mit den Amazon Studios. Dies bietet uns und den Talenten in Lateinamerika die Möglichkeit, ehrgeizige und interessante Projekte zu realisieren“, teilte Bernal mit.