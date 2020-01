Warten auf den neuen RTL-Nachmittag

Quotennews

Während die «Superhändler» überzeugen, lassen «Mensch Papa!» und «Herz über Kopf» noch immer zu wünschen übrig.

Im Februar ist es so weit: RTL stellt seinen Nachmittag um und reaktiviert unter anderem das Genre des Nachmittagstalks . Bis es so weit ist, heißt es beim Kölner Privatsender derweil: Zähne zusammenbeißen! Dennläuft noch immer klar unterdurchschnittlich. Ab 16 Uhr schauten bloß 0,50 Millionen Neugierige rein, das glich miesen 4,0 Prozent Marktanteil. 0,23 Millionen Umworbene führten derweil zu mauen 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.erreichte ab 17 Uhr 0,59 Millionen Fernsehende, somit wurden erneut 4,0 Prozent Marktanteil bei allen ermittelt. 0,23 Millionen Umworbene genügten nunmehr bloß für 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.verbesserte sich ab 17.30 Uhr auf mäßige 7,0 respektive 10,7 Prozent Marktanteil.Ab 14 Uhr holtewiederum noch sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil bei allen sowie tolle 15,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Eine weitere Ausgabe des Formats, das auch beim neuen RTL-Nachmittag noch laufen wird, folgte mit 7,3 und 12,0 Prozent Marktanteil.