«Fargo»: Neue Staffel startet im April

US-Fernsehen

Die Serie mit US-Star Chris Rock kommt im April mit neuen Folgen zu FX.

Endlich: «Fargo»-Fans werden sich mit den 50er Jahren anfreunden müssen. Die neue Staffel der Anthologie startet am Sonntag, den 19. April, beim US-Sender FX. Der Kabelsender veröffentlichte zudem einen Trailer zur vierten Staffel, in der der Schauspieler Chris Rock die zentrale Rolle mimt.Zwei Migrationsströme treffen in der vierten Staffel von «Fargo» aufeinander: Südeuropäer aus Ländern wie Italien, die sich schließlich zu großer Zahl in New York oder Chicago niederlassen werden, und Afro-Amerikaner, die den von Rassismus geprägten Alltag in den Südstaaten hinter sich lassen wollen. In Kansas City haben zwei kriminelle Syndikate einen brüchigen Frieden geschlossen. Das italienische wird von Donatello Fadda angeführt, das afro-amerikanische von Loy Cannon (Rock). Der Frieden wurde besiegelt, indem die jüngsten Söhne der Familien getauscht wurden. Zum Hauptcast gehören unter anderem «Mr. Mercedes»-Veteran Jack Huston, Ben Whishaw («London Spy»), Timothy Olyphant («Justified») und die aus «Yellowstone» bekannte Kelsey Asbille. Verantwortlich für Drehbuch und Regie war der Serienschöpfer Noah Hawley.Die Fernsehserie «Fargo» ist ein Spin-Off des gleichnamigen Filmes von Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 1996. Die erste Staffel der Serie hatte im Jahr 2014 bis zu 2,65 Millionen Zuschauer, die zweite Runde holte eineinhalb Jahren später zwischen 0,96 und 1,82 Millionen lineare Zuschauer. Die dritte Season, die im Frühjahr 2017 auf Sendung ging, schnitt mit rund 1,20 Millionen Zuschauern ab.