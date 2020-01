Hui und Pfui: Eine «erfundene Frau» beglückt Sat.1, 18-Uhr-Stunde total am Boden

Quotennews

Die Sehnsucht nach «Big Brother» und damit einhergehendem Quotenboost dürfte in der Sat.1-Chefetage riesig sein.

Acht Prozent Tagesmarktanteil am Donnerstag für Sat.1 . Das hätte schlimmer ausgehen können. Gerettet wurde der Sender gewissermaßen vom Spielfilm, der seine Sache zur Primetime mit 9,4 Prozent Marktanteil (gesamt 1,42 Millionen) sehr ordentlich machte. Einer Rettung bedurfte es jedoch auch dringend. Denn der Vorabend der Senders liegt weiterhin völlig brach. Am Donnerstag kam die Scripted-Realityin der klassischen Zielgruppe nicht mehr über 2,9 Prozent Marktanteil hinaus. 0,96 Millionen Menschen schauten zu. Mehr nachgefragt war später, das auf 1,20 Millionen Fans kam. Jedoch blieb auch diese Episode mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen weit hinter den Erwartungen zurück.So war es also an der Primetime, das Ruder herumzureißen. Auch der ab 22.40 Uhr gesendete Filmwar mit 8,3 Prozent noch ein relativer Erfolg. Insgesamt holte dieser Reichweiten in Höhe von 0,65 Millionen.Was lief sonst noch gut für den Bällchensender? Weite Teile der Daytime blieben einstellig;zeigten sich um 17 Uhr mit 5,8 Prozent eher schwach. Die beste Quote sicherte sich einmal mehr das viereinhalb Stunden lange, das am Donnerstag tolle 16,3 Prozent Marktanteil generierte. Die Sat.1-Chefertage hofft also auf Mitte Februar, dann startet am Vorabend die neue Normalo--Staffel. Dass sie mehr als drei Prozent bei den Jungen generiert, dürfte als sicher gelten.