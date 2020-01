Sport1 zeigt regelmäßiger amerikanisches Eishockey

TV-News

Los geht es schon am kommenden Wochenende.

Der Sportsender Sport1 will ab dem kommenden Wochenende regelmäßig Spitzen-Eishockey aus der Nordamerikanischen NHL übertragen. Bis dato hatte die Liga beim Sender keinen ganz festen Slot – das soll sich nun ändern. Regelmäßig am Sonntagabend soll die NHL zu sehen sein, los geht es schon am nächsten Wochenende um 20 Uhr mit der Partie zwischen den Winnipeg Jets und den Nashville Predators. Peter Kohl ist deutscher Kommentator.Ab etwa 22.30 Uhr wird Sport1 dann in die schon laufende Partie Minnesota Wild – Vancouver Canucks einsteigen – hier meldet sich Franz Büchner am Mikro. Weitere Spiele am Wochenende überträgt der Bezahlsender Sport1+ . Sport1 im Free-TV wird auch im weiteren Verlauf des Monats am nordamerikanischen Puck bleiben, ab Ende Januar aber auf einen späteren Slot weichen und somit die NHL nicht mehr direkt nach den Live-Übertragungen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zeigen. Denn: Ab Ende Januar spielt wieder die zweite Fußball-Bundesliga, hier zeigt Sport1 immer ab 19.30 Uhr die von Sky Sport News HD kommenden Highlights der Sonntags-Spiele.Dann startet die NHL-Sendefläche immer erst etwas später. So ist am 2. Februar etwa ab 20.45 Uhr die Übertragung des Spiels Montreal Canadiens gegen Columbus Blue Jackets geplant, eine Woche später beginnt um 21 Uhr die Übertragung des Aufeinandertreffens von den Buffalo Sabres und den Anaheim Ducks. Am 16. Februar zeigt Sport1 die NHL dann ab 23 Uhr (Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers), eine Woche später wieder schon um 21 Uhr.