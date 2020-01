Konzentration auf HBO Max: Sender Audience stirbt

US-Fernsehen

Mit der Einstellung des zugekauften Kanals wird AT&T auch Doppelstrukturen abschaffen.

Überraschung aus Amerika: AT&T, der neue Eigentümer von WarnerMedia, wird den Kanal Audience einstellen. Dieser war einst Heimat von Serien wie «You Me Her», «Ice», «Roque» oder «Friday Night Lights» (hier allerdings nur zum Ende der Serie). Jetzt wurde bekannt, dass die linearen und Streaming-Sendungen von Audience Network im Frühjahr in einen HBO Max Preview Channel umgewandelt werden. "Wir werden anfangen, Audience Network von seinem derzeitigen Ansatz zur Unterstützung des umfassenderen ursprünglichen Inhalts und Marketingfokus von AT&T auf den kommenden HBO Max-Service umzustellen", sagte Daniel York, Chief Content Officer von AT & T Consumer.„Ich bin stolz und dankbar für die vielen Erfolge des Audience-Teams im Laufe der Jahre, die zusammen mit unseren großartigen Studio-Partnern einzigartige, frische und provokative Inhalte erstellt haben. Vor 20 Jahren waren wir der erste Pay-TV-Anbieter, der unser Content-Angebot mit den besten exklusiven Originalinhalten zusammentat, und das Team hat die Vision des Netzwerks wahrhaftig verwirklicht: Always Original, Never Ordinary.“Der Sender Audience startete vor 20 Jahren noch als FreeView und zeigte hauptsächlich Musik und Konzerte. Es erweiterte sein Content-Portfolio und wurde Anfang 2005 in The 101 Network und 2010 in Audience Network umbenannt – seitdem liefen auch fiktionale Projekte.US-Medien werten die Einstellung von Audience als weiteren lang geplanten Schritt: Zum einen muss TimeWarner den Start von HBO Max im Frühjahr vorbereiten, zum anderen muss die enorme Schuldenlast gedeckt werden, die durch die Übernahme von Time Warner im Wert von 81 Milliarden US-Dollar entstanden ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Angebote, die innerhalb der Firma nun doppelt vorhanden sind, abzuschaffen.