ABC ordert Vampir-Seifenoper vom «Riverdale»-Team

US-Fernsehen

Bereits vor fünf Jahren wurde das Projekt erstmals vorgestellt, jedoch kam es bei NBC nie über die Entwicklungsphase hinaus.

Der amerikanische Sender ABC hat einen Pilotauftrag fürerteilt. Die neue Serie wird als Vampir-Soap beschrieben, das eine zeitgenössische Neuinterpretation von «Dracula» mit einem Trio weiblicher Hauptdarstellerinnen sein soll. Die Serie handelt von unsterblichen Frauen, die Dinge tun, um Reichtum und Prestige anzuhäufen.Die Serie stammt von dem Team hinter «Riverdale» und «Chilling Adventures of Sabrina» sowie der kommenden «Katy Keene»-Serie. Als Autor wurde Roberto Aguirre-Sacasa verpflichtet, der zudem als Produzent an Bord sein wird. Greg Berlanti und Sarah Schechter werden mit Berlanti Productions an Bord sein, Maggie Kiley, die schon bei den erwähnten Serien Regie führte, wird die Serie umsetzen und als ausführende Produzentin arbeiten. Warner Bros. Television wird das Projekt für das Network ABC umsetzen.«The Brides» wurde 2015 erstmals für NBC entwickelt, allerdings stockte die Produktion. Die Nachricht von ABC kommt nicht überraschend, denn das Network ließ verlauten, dass es nach Primetime-Soaps sucht. Der Sender, so Chefin Karey Burke, sucht einen Ersatz für «Desperate Housewives» und «Revenge», um das weibliche Publikum zurückzugewinnen.