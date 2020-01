Ruhig Blut: ProSieben plant neue Action-Show

TV-News

Wichtig in dem Format ist: Wer hat seinen Puls im Griff?

Der Münchner Privatsender ProSieben plant eine neue Unterhaltungsshow – nach eigenen Angaben soll diese im kommenden Frühjahr laufen. Im Februar zumindest beginnen in den Münchner Bavaria-Studios die Arbeiten an vier Ausgaben von. Während der Moderator noch geheim ist, gibt es schon ausreichend Informationen über den Inhalt. Es kommt in «Puls» auf die Pulswerte der Kandidaten an. Wer hat seinen Puls im Griff?Welche Spiele bringen ihn zum Rasen? Welche Überraschungsmomente lassen die Kandidaten völlig kalt? Zwei Teams mit prominenten Unterstützern stellen sich den unterschiedlichsten Spielrunden - von Ruhepuls bis Herzrasen. Bei «Puls» siege das Team, das seinen Herzschlag stets unter Kontrolle hat. Der Weg zum Sieg sei bei der neuen Show mit allerhand Überraschungen gespickt, denn auf dem bunten Rummelplatz von ProSieben müsse man jederzeit mit allem rechnen, heißt es.Einen genauen Sendetermin hat ProSieben noch nicht genannt; klar ist nur, dass der Kanal zur Show-Offensive bläst. Noch im Januar starten neue Staffeln von «Das Ding des Jahres» und «Germany’s Next Topmodel» (mittwochs und donnerstags), ab Mitte Februar geht samstags «Alle auf Einen» weiter und für März ist eine zweite «The Masked Singer»-Staffel angekündigt.