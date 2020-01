ZDF-Koproduktion: «Arctic Circle» startet im Februar

TV-News

Wie schon kommuniziert, wird die unter anderem mit Maximilian Brückner und Clemens Schick besetzte Serie am späten Sonntagabend im ZDF laufen.

Das ZDF hat einen Sendetermin für die internationale Seriegefunden. Die fünfteilige Produktion startet am Sonntag, 16. Februar 2020 und ist dann immer um 22.15 Uhr zu sehen. Das Zweite war hier Ko-Produzent. Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit «Arctic Circle» nicht nur die erste deutsch-finnische, sondern auch eine ganz besondere Krimiserie für unser TV-Programm am Sonntagabend und die ZDFmediathek erwerben konnten: Nordic Noir trifft auf Wärme und Licht!"Das Format ist eine Eigenproduktion der finnischen Streaming-Plattform Elisa Viihde. Im Mittelpunkt der Serie steht die Verbreitung eines tödlichen Virus: Die eisige weite Landschaft Lapplands, deren Bewohner den Widrigkeiten der Natur durch menschliche Wärme und enge Familienbande trotzen, bildet den weiteren Rahmen zur Krimihandlung.Polizistin Nina Kautsalo (lina Kuustonen) findet eine Prostituierte halbtot auf. Als der Erreger in der Blutprobe der Frau entdeckt wird, nimmt die Untersuchung eine überraschende Wendung. Um den Sachverhalt genauer zu erforschen, reist der deutsche Virologe Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) nach Lappland – finanziert von Marcus Eiben (Clemens Schick), Multimillionär und Vorstandsvorsitzender eines Pharmakonzerns.