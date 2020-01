Roßmeier bekommt vormittags Unterstützung am Herd

TV-News

Mario Kotaska kocht künftig für die Zuschauer des ZDF-Vormittagsmagazins «Volle Kanne».

Kochen wird auch 2020 wichtiger Bestandteil des ZDF-Magazins(Start werktags um 9.05 Uhr) sein. Neu am Herd steht dann Mario Kotaska. Unter dem Titel "Kotaska kocht" präsentiert der 46-jährige Sternekoch den ZDF-Zuschauern saisonale, regionale und nachhaltige Küche mit Gerichten, die sich ohne Schwierigkeiten nachkochen lassen. Kotaska wird sich in diesem Punkt mit dem bisherigen «Volle Kanne»-Koch Armin Roßmeier abwechseln.Mario Kotaska hat seine Koch-Kompetenz bereits seit 2014 als Juror und Moderator in «Die Küchenschlacht» im ZDF und bei diversen Auftritten im «ZDF-Fernsehgarten» einbringen können. Zuschauer kennen Kotaska auch von den RTLZWEI-«Kochprofis» und ihn ähnlicher Rolle in der einstigen VOX-Sendung «Die Küchenchefs».Am ZDF-Vormittag wird er seinen ersten Auftritt am Mittwoch, 8. Januar haben.