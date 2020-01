Constantin Medien nennt sich ab sofort Sport1 Medien AG

Vermischtes

2019 beschlossen, nun durchgeführt: Die Constantin Medien AG ist Vergangenheit. Lang lebe die Sport1 Medien AG.

Es hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt ist es ganz offiziell unter Dach und Fach: Die Constantin Media AG, bei der seit Jahren ein Tauziehen zwischen den sport- und den filmaffinen Kräften stattfindet, heißt nunmehr Sport1 Medien AG. Die Weichen für diese Umbenennung wurden schon im Sommer 2019 gestellt, als dieser Namenswechsel auf einer Hauptversammlung abgesegnet wurde. Die Mitglieder auf der Hauptversammlung winkten den Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand damals mit großer Mehrheit durch.Den Vorstand der Sport1 Medien AG bilden dessen ungeachtet noch immer Olaf Schröder als Vorstandsvorsitzender und Matthias Kirschenhofer als Vorstand Recht und Finanzen. Fortan möchte das Unternehmen jedoch seine Bemühungen im Bereich digitaler Aktivitäten enorm verstärken. Vor allem soll der neue Name aber dem in den vergangenen Jahren verschobenen Unternehmenskern reflektieren.Schröder erklärte schon 2019, als diese Namensänderung beschlossen wurde: "Unsere in Deutschland führende 360°-Plattform Sport1 hat eine sehr hohe Markenbekanntheit erlangt. Auch weil wir neben unseren etablierten Kernsportarten mit einem Thema wie eSports neue, junge Zielgruppen auf allen Distributionskanälen ansprechen. Unsere Leidenschaft für den Sport steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Das wollen wir mit dem neuen Namen Sport1 Medien AG ausdrücken."