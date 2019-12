«ran Football» durchweg überzeugend, egal zu welcher Uhrzeit

Quotennews

Egal ob 19 Uhr oder 23.45 Uhr, die Einschaltquoten der NFL bei ProSieben Maxx sind spitze. Auch an diesem Abend verloren die Übertragungen egal zu welcher Uhrzeit kaum Zuschauer.



Auch am vorletzten Spieltag der regular Season der NFL waren bei ProSieben Maxx fürwieder massig Zuschauer dabei. Es schalteten mal wieder klar über eine halbe Millionen Football-Begeisterte ein. Die Partie zwischen den New Orleans Saints und den Tennessee Titans, die noch erbittert um einen der letzten Play-Off-Plätze kämpfen, lockte schon ab dem ersten Quarter um 19 Uhr 0,46 Millionen Zuschauer an. Die Sehbeteiligung betrug starke 1,7 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen stieg die Übertragung mit ausgezeichneten 4,8 Prozent ein. Schon vor Ende der ersten Halbzeit kletterte der Zielgruppen-Marktanteil auf 5,0 Prozent. In der zweiten Hälfte musste ProSieben Maxx allerdings einen leichten Rückgang auf zunächst 3,5 und später 4,0 Prozent verkraften, da die Saints ihren Vorsprung souverän herunterspielten und die Zuschauerzahlen sogar minimal zurückgingen. Zum Ende des Spiels hin betrug die Gesamtreichweite wieder sehr gute 0,54 Millionen.Die spätabendliche Begegnung zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles überzeugte immerhin noch 0,42 Millionen Football-Fans zum Dranbleiben. 0,31 Millionen klassisch Umworbene wollten sich den Kampf um die Krone der NFC East nicht entgehen lassen. So stieg die Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum bis Mitternacht wieder auf stattliche 5,0 Prozent. Ab 0 Uhr kletterten die Sehbeteiligungen wie gewohnt noch einmal deutlich nach oben. Im Januar darf man mit dem Start der Play-Off mit noch stärkeren Zahlen bei ProSieben Maxx rechnen.Im Vorfeld der Football-Übertragungen kam, das US-Sport-Magazin von ProSieben Maxx allerdings nur auf maue 0,07 Millionen Zuschauer. Die Gesamtsehbeteiligung betrug gerade einmal 0,3 Prozent. Bei den 14-bis 49-Jährigen kam das Magazin mit den neusten News aus dem US-Sport immerhin auf nur leicht unterdurchschnittliche 1,1 Prozent und 0,06 Millionen Zuseher.