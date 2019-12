VOX testet zwei neue Beauty-Formate in «4 Hochzeiten»-Pause

TV-News

«Salonfähig - Wer macht schöner?» und «Let’s Glow - Die Make-up-Challenge» so heißen die beiden neue Formate, die im Frühjahr an die guten Quoten von «4 Hochzeiten und eine Traumreise» anknüpfen sollen.

Ab dem 20. Januar battlen sich im neuen Formatwöchentlich jeweils fünf Salonbesitzer um die Beauty-Krone einer Stadt. Immer werktags um 16 Uhr wird eine neue Folge erscheinen. Von der ersten Einschätzung des Konzepts über eine gründliche Salon-Inspektion bis hin zur Beurteilung der individuellen Beauty-Behandlungen – jeden Tag versucht einer der Beauty-Experten, die Konkurrenz vom eigenen Salon zu überzeugen. In den Bewertungskategorien „Ambiente", „Treatments" sowie „Angebot und Preis" können jeweils bis zu zehn Punkte erreicht werden. Nur wer in allen drei Kategorien bei seinen Mitstreitern zu glänzen weiß, kann sich auch den Wochensieg sichern. Zu gewinnen ist jede Woche ein Preisgeld von 3.000 Euro.Ab dem 17. Februar wird das neue Format direkt von dem nächsten neuen Beauty-Projekt bei VOX beerbt. Von Montag bis Freitag zur selben Uhrzeit darf dann Boris Entrup, der unter anderem durch seine Auftritte bei «Germany’s Next Topmodel» als großer Make-Up-Artist bekannt wurde, mit seinem neuen Formatran. Ab Mitte Februar sucht er in der neuen Doku-Soap aufkommende Talente, die sich in der Make-Up-Szene beweisen dürfen. In jeder Woche stehen sich neue Kandidaten gegenüber, die in zwei Challenges zunächst einmal sich selbst und dann ein fremdes Model schminken müssen. Im Anschluss bewertet Beauty-Experte Boris Entrup die Leistungen und steht während den zeitlich fordernden Aufgaben auch als Mentor zur Verfügung. Dabei wird Entrup jede Woche abwechselnd von zwei Co-Jurorinnen unterstützt. Zum einen Alicja Lisiak, die an einer Kosmetikschule in Hamburg lehrt, und zum anderen Susanne Krammer, die als CEO und Gründerin eines Beauty-Online-Magazins jahrelange Erfahrung mitbringt.Eigentlich ist das VOX-Programm nachmittags um 16 Uhr fest in der Hand von. Allerdings gönnt sich das beliebte Format auch ab und zu eine Pause. Vermutlich da es schwer ist, auch in den Wintermonaten zu drehen, in denen allgemein weniger Hochzeiten stattfinden. Die beiden neuen Formate treten im Frühjahr in große Fußstapfen. «4 Hochzeiten» ist bei VOX in den meisten Fällen ein Garant für gute Quoten mit üblicherweise über sechs Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Im Frühjahr wird sich zeigen, wie sich die beiden neuen Beauty-Formate im Vergleich schlagen werden.