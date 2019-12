«Fox & Friends» startet Product Placement

US-Fernsehen

Die Stars von «Fox and Friends» werden in Spots mit dem Auto Dodge Durango SRT gezeigt.

Die erfolgreiche Frühstückssendung von Fox News, «Fox & Friends», beginnt mit On-Air-Product-Placement. Die Moderatoren der Sendung, Steve Doocy, Ainsley Earhardt und Brian Kilmeade sind in Spots zu sehen, die von der Marke Dodge des Autokonzerns Fiat Chrysler gesponsert werden. Jeder Moderator wird in einem Dodge Durango SRT gezeigt und On Air eingebunden. Jeff Collins, Co-Verantwortlicher beim Sales der Fox Corporation sagte: „Ich denke, Sie werden von uns in diesem Bereich noch viel mehr sehen“.Bereits vor zehn Jahren schloss Starbucks einen Vertrag mit dem NBC-Nachrichtensender MSNBC, dass der Name und das Logo der Kaffee-Kette in der Show «Morning Joe» untergebracht wurden. Das führte aber auch dazu, dass Starbucks CEO Howard Schultz im Jahr 2011 in einem langen Interview seine Werbeparolen erzählen konnte. Eine solche Vermischung soll es bei Fox News nicht geben, denn „die Zuschauer werden es mitbekommen“, sagte Collins.Die Werbung bei «Fox and Friends» ist vergleichsweise günstig. Ein 30-sekündiger Spot kostete 2018 3.400 US-Dollar, zur gleichen Zeit waren 42.700 US-Dollar für «Today» (NBC) und 34.800 US-Dollar für «Good Morning America» (ABC) fällig. Übrigens: Werbechef Collins kam im Mai von CNN zu Fox News und dies ist sein erster großer Deal.