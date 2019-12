«Van Helsing» geht in eine fünfte und letzte Staffel

US-Fernsehen

Kurz vor dem Finale von Staffel vier beschließt der US-Sender SYFY, noch eine weitere Season der Fantasyserie auf Sendung zu schicken.

Ausführende Produzenten Dave Brown

Zadoc Angell

Evan Tylor

Chris Regina

Michael Nankin

Dan March

Neil LaBute

Simon Barry

Chad Oakes

Mike Frislev

Lose inspiriert von der Comicreihe «Helsing» erzähltvon der Nachfahrin des berühmten Monsterjägers Van Helsing, die sich durch eine postapokalyptische Welt kämpft, in der eine massive Vampirplage die Menschheit terrorisiert. Im US-Fernsehen nähert sich «Van Helsing» dem Finale der vierten Staffel, und wie 'Variety' berichtet, hat der ausstrahlende Sender SYFY noch eine weitere Season in Auftrag gegeben. Laut Angaben des Branchenportals wird die fünfte Staffel das Kelly-Overton-Format zum Abschluss bringen.In der aktuell noch beim US-Kabelsender SYFY laufenden, vierten Staffel agiert «Battlestar Galactica»-Star Tricia Helfer als Oberbösewicht. Ebenfalls mit von der Partie sind unter anderem Neal McDonough («Desperate Housewives»), Rukiya Bernard («The Cabin in the Woods») und Richard Harmon («Continuum»).In Deutschland ist «Van Helsing» bei Netflix beheimatet, wo bislang die ersten drei Staffeln zum Abruf bereitstehen. Echo Lake Entertainment, Dynamic Television sowie Nomadic Pictures produzieren die Serie. Jede Staffel des Formats hatte bislang einen Umfang von 13 Episoden – die Chancen stehen nicht schlecht, dass dies auch für Staffel fünf gelten wird.