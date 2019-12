Überwältigender Kinorekord: The Walt Disney Company durchbricht 10-Milliarden-Dollar-Marke

Einspielergebnisse

Dem Disney-Konzern gelingt, was keinem Filmstudio zuvor gelungen ist: Weltweit nahmen Filme aus dem Haus der Maus über zehn Milliarden Dollar ein.

Die Walt Disney Company befindet sich in einem historischen Nachfragehoch: In diesem Kalenderjahr haben Filme des Disney-Konzerns bereits zehn Milliarden Dollar eingenommen. Dies ist ein neuer Kinorekord – noch nie ist es einem Studio gelungen, eine derart hohe Summe innerhalb eines Kalenderjahres einzunehmen. Schon vor einigen Wochen hat Disney seinen eigenen Rekord überboten: 2016 generierte die Walt Disney Company global 7,6 Milliarden Dollar und stellte somit einen Bestwert auf. Inkludiert man Fox-Titel, hat der Disney-Konzern 2019 sogar bereits 11,94 Milliarden Dollar eingenommen.Das diesjährige Einspiel des Disney-Konzerns wird sich noch deutlich erhöhen. Nicht nur, dass «Die Eiskönigin II» aktuell noch in einigen großen Märkten weiterhin die Kinocharts anführt, nächste Woche läuft zudeman.Der größte Erfolg Disneys war dieses Jahr das Marvel-Eposmit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,798 Milliarden Dollar. Auf Rang zwei steht Jon Favreaus Computeranimationsfilm(1,656 Milliarden Dollar Einspielergebnis). Disneys drittgrößter Hit des Jahres ist derzeit nochmit 1,130 Milliarden Dollar im Rücken. Auchund Guy Ritchies-Remake haben die Milliarden-Dollar-Marke geknackt. «Die Eiskönigin II» wird diese Hürde aller Wahrscheinlichkeit in wenigen Tagen nehmen.