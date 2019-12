Antenne Bayern verliert Programmchefin, «Fest und flauschig» sehr populär

Radio

Kompakt: Welche Themen bewegten die Radiowelt in den zurückliegenden Wochen? Spotify hat eine Liste der weltweit beliebtesten Podcasts veröffentlicht. Deutschland wird’s freuen.

Unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Entwicklung

Podcast-News

Riesen-Erfolg für Schulz, Böhmermann, Lobrecht und Schmitt

Die Sendung mit der Maus zum Hören

Michel geht zu Regiocast

Was seit Monaten als Gerücht durch die Radioflure geisterte, ist jetzt offiziell: Ina Tenz wird offiziell zum Jahreswechsel ihren Posten als Programmdirektorin und Geschäftsführerin Content niederlegen. Eine Medienmitteilung legt allerdings nahe, dass der neue Geschäftsführer von Antenne Bayern, Felix Kovac, die Programmleitung de facto schon zum Juli übernommen hat. Als Grund für die Trennung wurden unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Entwicklung genannt. Jetzt ergeben mehrere Vorgänge bei Antenne Bayern auch offiziell Sinn. Etwa, dass Kovac die Hörerzahlenentwicklung bei den 14- bis 49-Jährigen kritisiert hat. Dass Antenne Bayern zum September einen Komplett-Programm-Relaunch hingelegt hat. Und dass Ina Tenz dazu nie öffentlich etwas sagte. Programmlich manövriert sich Antenne Bayern derweil aber durch den Herbst, ließ etwa seinen Claim „Wir lieben Bayern. Wir lieben die Hits“ zunächst einige Wochen pausieren, um ihn dann wieder zurückzuholen. Auch die im September groß gestarteten Major Promos „Bäume pflanzen“ und „Rechnungen bezahlen“ finden inzwischen nicht mehr statt oder werden zumindest on air kaum mehr thematisiert. Stattdessen wurde jüngst das Gehalt von Hörern verdoppelt.Im Zuge der neuen Programmleitung von Antenne Bayern wurden auch einige Podcast-Projekte, etwa eine Mädelsrunde und ein werktäglicher News-Podcast gestoppt. Neu dazu kam eine Podcast-Version des sonntäglichen Promi-Interviews aus dem Hauptprogramm. Im Dezember nun startete Antenne Bayern mit «Bonjour, Madame!» eine Podcast-Serie der Zeitschrift. Madame-Chefredakteurin Petra Winter und Radiojournalistin Cordula Senfft (aus der Antenne-Bayern-Nachrichtenredaktion) nehmen die Hörer*innen in ihrer Gesprächskolumne mit auf eine Reise durch die Welt von Madame mit Themen rund um Sophisticated Luxury. Das Audio-Format des Fashion Magazins bietet Hintergründe und Anekdoten aus der Modewelt, aus Kultur und Lifestyle. Cordula Senfft und Petra Winter unterhalten sich über das Lebensgefühl Luxus und Mode – über Architektur, Kunst, Kultur, Design, Mode und Schönheit. Offenbar ist eine Veröffentlichung alle zwei Wochen geplant, die nächste Folge soll am 18. Dezember erscheinen.Der weltweit agierende Streaming-Dienst Spotify hat eine Liste der meistabgerufenen Inhalte bis Ende November 2019 veröffentlicht. Demnach liegen in den weltweiten Top5 der populärsten Podcasts gleich zwei deutsche Formate: «Fest und flauschig» mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und sogar auf Platz drei der Podcast «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Populärer sind nur «My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark», das auf Rang zwei zu finden ist und «The Joe Budden Podcast with Rory & Mal». Nur auf Deutschland bezogen belegen die beiden deutschen Podcasts natürlich die Ränge eins und zwei.Nicht uninteressant: „Señorita” vom Duo Camila Cabello / Shawn Mendes ist der meistgestreamte Song des Jahres, er liegt vor „Bad Guy“ von Billie Eilish. Der meistgestreamte Song in Deutschland war derweil „Roller“ von Apache 207, unter den Top5 waren zudem auch zwei Hits des Künstlers Capital Bra („Wieder Lila“ und „Tilidin“). Capital Bra ist somit auch der meistgestreamte Künstler in Deutschland, er rangiert vor Samra, RAF Camora, Kontra K und Bonez MC.Seit Dezember gibt es Die Sendung mit der Maus zum Hören. Das Programm ging aus dem KiRaKa hervor. WDR-Intendant Tom Buhrow: „‘Die Maus‘ ist ein absolutes Allround-Talent: Was als Erfolgsgeschichte im Fernsehen begann gehört heute auch im Netz für Kinder und Familien zu ihrem Alltag. Jetzt erschließt sie sich das nächste Universum und stellt ihre großen Qualitäten auch im Radio unter Beweis: Sieben Tage in der Woche wird es die Maus zum Hören geben, und ich bin sehr gespannt, wie sie sich anhört, da sie ja gar nicht spricht.“ Die typischen Maus-Lach- und Sachgeschichten, Zukunftsthemen, Musik und Kinderfragen spielen auch beim neuen Audioangebot eine zentrale Rolle. Ab dem ersten Advent werden zwei Stunden Programm des neuen Kinderradioangebots linear auf DAB+ ausgestrahlt. Dieses ist dann auch über die Maus-Webseite und die Maus-App verfügbar. Darüber hinaus stellt die crossmediale Mausredaktion verschiedene Podcast-Versionen im Netz bereit.Im Digitalradio tritt „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ an die Stelle des WDR-Kinderradiokanals KiRaKa. Als Sendung wird KiRaKa weiterhin bei WDR 5 über UKW ausgestrahlt.Der frühere stellvertretende Programmchef von Antenne Bayern (in dieser Funktion bis Ende 2017 dort tätig), Marcus Michael, wechselt zur Regiocast. Er wird sich dort als Chief Content Officer um Inhalte kümmern. Dienstbeginn ist der 1. Januar 2020. „Hören ist einer der großen Gewinner der Digitalisierung“, sagt Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio der Regiocast in einer Mitteilung. „Wir haben in den letzten Jahren mit hoher Geschwindigkeit und großem Erfolg in unserer digitalen Content-Unit neue Multichannel-Marken wie 80s80s, 90s90s oder zuletzt barba radio entwickelt. Diese Learnings in Konzeption, Workflow und Markenführung auf unsere regionalen Marken zu übertragen und diese in Ihrem Contentangebot weiter zu entwickeln, bedarf einer eigenen Verantwortlichkeit in unserem Management Board. Ich freue mich sehr, dass wir Marcus als ausgewiesenen Content-Experten hierfür gewinnen konnten.“