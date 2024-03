Kein Vorbeikommen am ZDF-Krimi «Ein starkes Team»

Quotennews

Auch Das Erste überzeugte mit einer Überraschungsshow für Florian Silbereisen, doch von der Reichweite des Krimis war man dennoch weit entfernt.



Im Ersten lief gesternfür Florian Silbereisen. Vor 20 Jahren schlüpfte dieser nämlich erstmals in die Rolle des Moderators der Schlagershows. Zahlreiche Wegbegleiter hatten gestern etwas besonderes für den 42-Jährigen vorbereitet, der glaubte an diesem Abend DJ Ötzi in einer TV-Talkshow zu überraschen. 4,05 Millionen Fernsehende ließen sich das Event nicht entgehen und fuhren so starke 17,7 Prozent Marktanteil ein. Die 0,49 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 10,6 Prozent.Trotz des erfolgreichen Events war kein Vorbeikommen an ZDF , wo man unterdessen auf den Krimisetzte. Die neuste Folge der Krimireihe überzeugte 7,03 Millionen Interessenten zum Einschalten und sicherte sich so mit großem Abstand Platz eins auf der Tagesrangliste. Dies wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 27,6 Prozent belohnt. Die 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren bei hohen 8,7 Prozent gelandet.Die Biathlon-Saison neigt sich dem Ende und so standen gestern beim letzten Weltcupwochenende im kanadischen Canmore die letzten Verfolgungen an. Für die Frauen ging es ab 18.10 Uhr los. 2,68 Millionen Neugierige verfolgten den Start-Ziel-Sieg der Italienerin Lisa Vitozzi, die somit das gelbe Trikot übernahm. Dies sorgte für gute 16,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren kamen hohe 8,8 Prozent zustande. Die Männer liefen schließlich ab 22.10 Uhr und auch hier siegte der Gewinner des vorherigen Sprints, der Norweger Johannes Thingnes Boe, der damit vorzeitig den Gesamtweltcup für sich entschied. Die 2,61 Millionen Wintersportfans reichten noch für passable 12,0 Prozent. Bei den 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden annehmbare 5,9 Prozent Marktanteil verbucht.