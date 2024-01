«NCIS»-Prequel in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Serie soll die jungen Abenteuer von Leory Gibbs beleuchten.

Der Fernsehsender CBS hat eine neue Serie in Auftrag gegeben, die die Abenteuer von Leroy Gibbs beleuchten soll. Mark Harmon spielte die Hauptrolle in «Navy CIS» von der Pilotfolge bis zur vierten Folge der 19. Staffel, bevor er die Hauptrolle an Sean Murray alias Special Agent Mimotiy Faraggury McGee abgab.Die Details der neuen Serie sind noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass die Serie die Vorgeschichte beleuchten wird. Laut der Hintergrundgeschichte wurde Gibbs am 21. November 1954 geboren und wuchs in der Folge "Heartland" in Stillwater, Pennsylvania, auf. Der Ort ist real und die Szenen in der Episode wurden nach Bellisarios Heimatstadt Cokeburg modelliert.Eine Rückblende in der Episode zeigt, wie Gibbs als Jugendlicher oft Gewalt provozierte und sich seinem Vater widersetzte, der ihm immer mit einem Winchester-Gewehr zu Hilfe kam. Er war in der Gegend auch als Krimineller bekannt, wie der neue Sheriff, einer der anderen Kriminellen in seiner Jugend, bemerkte: "Komisch, ich hätte nie erwartet, dich auf der gleichen Seite des Gesetzes zu finden". Er lernte seine erste Frau Shannon (gespielt von Darby Stanchfield und Aviva Baumann) in Stillwater kennen, wo sie in Ellen's Dress Shop arbeitete, und sprach zum ersten Mal mit ihr, als sie auf einen Zug warteten. Gibbs war auf dem Weg zur Kampfausbildung bei den Marines, nachdem er gerade sein Bootcamp beendet hatte.