Die beliebtesten Reiseziele in Deutschland

Vermischtes

16. Dezember 2022, 15:52 Uhr

Deutschland hat viele beliebte Reiseziele zu bieten, die wir Ihnen hier noch einmal etwas genauer vorstellen möchten.

Berlin – Reichstag, Brandenburger Tor und die Mauer

Hamburg – Miniatur Wunderland verzaubert Jung und Alt

Schloss Neuschwanstein – Disneys Traum in Bayern

Kölner Dom – Imposante Kirche im Zentrum der Stadt

Europa-Park – Größter Vergnügungspark Deutschlands

Jedes Jahr sehen sich Millionen von Urlaubern viele beliebte Orte in Deutschland an, ob aus dem Inland oder dem Ausland. Denn das Land hat so einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten, die in der ganzen Welt bekannt sind und bewundert werden. Imposante Gebäude, schöne Naturlandschaften oder aufregende Vergnügungsparks – sie alle gehören zu den beliebtesten Orten in Deutschland. Demnach kann man als Besucher zwischen verschiedenen Optionen wählen, um den perfekten Ausflug zu erleben. Viele davon liegen in unmittelbarer Nähe einer großen Metropole, sind also sogar mit dem Flugzeug einfach zu erreichen.Aber auch kleine Städte können unzählige Besucher verzaubern, so zum Beispiel das schöne Tübingen in Baden-Württemberg. Im Internet finden Sie viele Websites mit tollen Wohnungen, um die traumhafte Stadt mit ihren bunten Häusern zu erkunden oder von dort aus problemlos zum nahegelegenen Schwarzwald zu gelangen bzw. in der Universitätsstadt zu studieren.Doch Deutschland hat noch viele weitere beliebte Reiseziele, die wir Ihnen hier noch einmal etwas genauer vorstellen möchten.Einer der mit Abstand beliebtesten und geschichtsträchtigsten Orte Deutschlands ist Berlin. Die heutige Hauptstadt hat so einiges durchlebt und ist jetzt das pulsierende Zentrum des Landes. Es gibt viel zu sehen und zu entdecken, zudem begeistert die Stadt mit Vielfältigkeit, Internationalität und einem aktiven Nachtleben. Wer auf der Suche nach etwas Aufregendem ist, der wird das ganz sicher in Berlin finden.Natürlich kann die Hauptstadt auch mit vielen Sehenswürdigkeiten verzaubern, die man sonst nirgends auf der Welt findet. Das fängt beim historisch wichtigen Reichstag an, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen umfassenden Wiederaufbau erhielt. Auch das imposante Brandenburger Tor ist ein absolutes Wahrzeichen der Stadt und lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Bei einem Besuch in Berlin darf aber auf keinen Fall die Berliner Mauer fehlen, die die Stadt für mehrere Jahrzehnte voneinander trennte.Wer die größte Modelleisenbahn der Welt sehen möchte, der muss zum Miniatur Wunderland nach Hamburg. Nicht nur Kinder kommen dabei regelmäßig ins Staunen, sondern auch bei Erwachsenen ist diese Attraktion überaus beliebt. Vielleicht erinnert sie manche an die eigene Kindheit zurück, als das Leben noch einfach und unbeschwert war. Die Anlage ist insgesamt 1.300 Quadratmeter groß und die Modelleisenbahn durchquert auf dieser riesigen Fläche alle nachgebauten Regionen Deutschlands.Hamburg zieht aber auch mit vielen weiteren Sehenswürdigkeiten Besucher aus aller Welt an. Dazu gehört zum Beispiel die Elbphilharmonie, die als modernes Konzerthaus mittlerweile als das Wahrzeichen der Stadt gilt. Feierlustige vergnügen sich hingegen auf der Reeperbahn, der berühmt-berüchtigtsten Straße Deutschlands. Dort kommen Nachtschwärmer, Theaterliebhaber oder Musicalfans voll und ganz auf ihre Kosten, selbst wenn die Nacht dann unter Umständen etwas länger dauert.Einer der bekanntesten und beliebtesten Orte in Deutschland findet sich gleich am Fuße der Alpen an der Grenze zu Österreich. Es handelt sich nämlich um das berühmte Schloss Neuschwanstein, das für Disneys Märchenschloss als Vorlage diente. Nicht nur das Schloss selbst ist dabei ein absoluter Hingucker, sondern auch die traumhafte Hintergrundkulisse mit den Bergen und Seen. Neuschwanstein ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert – im Sommer sieht man üppige grüne Vegetation und im Winter oft strahlend weißen Schnee.Gleich daneben befindet sich auch das ebenfalls sehenswerte Schloss Hohenschwangau. Dieses ist zwar nicht so bekannt, dafür ist aber deutlich leichter, an die Tickets zum Eintritt zu kommen. Wie schön die beiden Schlosser samt Umgebung sind, wird auch daraus ersichtlich, dass das ganze Jahr über Brautpaare zu beobachten sind, die dort Ihre Schnappschüsse machen. Viele davon reisen sogar aus dem Ausland an, um dies mit einem Trip ins nahegelegene München zu verbinden.Der Kölner Dom ist eine der imposantesten Kathedralen auf der ganzen Welt und wird jedes Jahr von unzähligen Urlaubern bestaunt. Bereits im Jahr 1248 begannen die ersten Arbeiten an diesem prächtigen Bauwerk, das eine Höhe von bis zu 157 Metern erreicht. Das berühmte Denkmal des deutschen Katholizismus und der gotischen Architektur wurde 1996 zum Weltkulturerbe durch die UNESCO erklärt.Heute befindet sich das Gotteshaus ständig in Renovation, weil die Außenfassade eine aufwendige Pflege benötigt. Der Kölner Dom ist übrigens nicht die höchste Kirche in Deutschland, sondern landet hinter der Ulmer Münster auf Platz zwei. Das tut der Beliebtheit des Doms jedoch keinen Abbruch.Der kleine unscheinbare Ort Rust hat den größten Vergnügungspark Deutschlands , und zwar den Europa-Park Rust. Dieser lockt ebenfalls jedes Jahr unzählige Besucher an und zählt damit zu einem der beliebtesten Orte des Landes. Insgesamt findet man dort über 100 verschiedene Attraktionen und 15 europäische Themenbereiche, die alle mit einem unterschiedlichen Erlebnis begeistern.Insbesondere Familien mit Kindern kommen im Europa-Park auf ihre Kosten, weil es passende Aktivitäten für Jung und Alt gibt. Der kleine Ort Rust liegt im Übrigen nördlich von Freiburg an der Grenze zu Frankreich. Deswegen bietet sich auch gleich danach ein Besuch ins nahegelegene Straßburg an, in dem man noch die französische Kultur aus dem Elsass erleben kann.